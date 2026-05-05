En un context laboral cada vegada més competitiu i especialitzat, cursar un màster s’ha convertit en una decisió estratègica per a aquelles persones que volen avançar, reinventar-se o accedir a noves oportunitats professionals. La Universitat de Girona (UdG) reforça aquesta aposta amb una oferta de postgrau orientada a l’ocupabilitat, la internacionalització i la connexió directa amb els sectors de futur.
Arrelada al territori i amb una marcada vocació internacional, la UdG es consolida com a motor econòmic, científic i cultural. El seu model combina recerca de qualitat, transferència de coneixement i una formació avançada dissenyada per donar resposta als reptes actuals de la societat i del mercat laboral.
Especialització en àmbits estratègics
L’oferta de màsters de la UdG destaca pel seu enfocament professionalitzador i per la seva vinculació amb àrees clau de desenvolupament. Entre els àmbits amb més projecció hi ha l’aigua i els recursos mediambientals, el turisme, la salut i la biomedicina, la tecnologia i l’enginyeria, l’agroalimentació i la gastronomia, així com l’economia, l’empresa, el dret, l’educació i el patrimoni cultural.
Aquesta especialització permet a l’estudiantat adquirir competències avançades i aplicades, en estreta col·laboració amb empreses, institucions i centres de recerca, facilitant així la inserció laboral i la progressió professional.
Una oferta àmplia i en creixement
Per al curs 2026-2027, la Universitat de Girona programa 29 màsters universitaris, 19 màsters interuniversitaris i 2 programes Erasmus Mundus. A més, incorpora dobles titulacions en àmbits estratègics, ampliant les possibilitats d’especialització i diferenciació en el mercat laboral.
Els estudis s’estructuren en vuit grans àrees de coneixement i combinen formació acadèmica rigorosa amb orientació pràctica, pràctiques externes i, en molts casos, opcions de continuïtat investigadora a través del doctorat.
Projecció internacional i mobilitat
La dimensió internacional és un dels eixos prioritaris de la UdG. Amb una atenció especial a l’àmbit mediterrani i a Iberoamèrica, la universitat impulsa xarxes de recerca globals, dobles titulacions internacionals i programes de mobilitat que permeten a l’estudiantat enriquir el seu perfil acadèmic i professional.
L’increment sostingut d’estudiants internacionals de màster i doctorat en els darrers anys reforça el caràcter global de la institució i genera un entorn acadèmic divers i dinàmic.
Girona, ciutat universitària
Estudiar a Girona també significa formar part d’una ciutat universitària a escala humana, amb tres campus integrats en l’entorn urbà i una estreta relació amb el teixit empresarial i social. Un context que combina qualitat de vida, proximitat i oportunitats professionals.
Amb aquesta oferta, la Universitat de Girona es posiciona com una opció sòlida per a aquelles persones que busquen impulsar la seva carrera professional, actualitzar competències o obrir noves vies de desenvolupament en un mercat laboral en constant transformació.
