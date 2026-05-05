En un contexto laboral cada vez más competitivo y especializado, cursar un máster se ha convertido en una decisión estratégica para aquellas personas que quieren avanzar, reinventarse o acceder a nuevas oportunidades profesionales. La Universidad de Girona (UdG) refuerza esta apuesta con una oferta de posgrado orientada a la empleabilidad, la internacionalización y la conexión directa con los sectores del futuro.

Arraigada al territorio y con una marcada vocación internacional, la UdG se consolida como motor económico, científico y cultural. Su modelo combina investigación de calidad, transferencia de conocimiento y una formación avanzada diseñada para dar respuesta a los retos actuales de la sociedad y del mercado laboral.

Especialización en ámbitos estratégicos

La oferta de másters de la UdG destaca por su enfoque profesionalizador y por su vinculación con áreas clave de desarrollo. Entre los ámbitos con más proyección están el agua y los recursos medioambientales, el turismo, la salud y la biomedicina, la tecnología y la ingeniería, la agroalimentación y la gastronomía, así como la economía, la empresa, el derecho, la educación y el patrimonio cultural.

Esta especialización permite al estudiantado adquirir competencias avanzadas y aplicadas, en estrecha colaboración con empresas, instituciones y centros de investigación, facilitando así la inserción laboral y la progresión profesional.

Una oferta amplia y en crecimiento

Para el curso 2026-2027, la Universidad de Girona programa 29 másters universitarios, 19 másters interuniversitarios y 2 programas Erasmus Mundus. Además, incorpora dobles titulaciones en ámbitos estratégicos, ampliando las posibilidades de especialización y diferenciación en el mercado laboral.

Los estudios se estructuran en ocho grandes áreas de conocimiento y combinan formación académica rigurosa con orientación práctica, prácticas externas y, en muchos casos, opciones de continuidad investigadora a través del doctorado.

Proyección internacional y movilidad

La dimensión internacional es uno de los ejes prioritarios de la UdG. Con una atención especial al ámbito mediterráneo y a Iberoamérica, la universidad impulsa redes de investigación globales, dobles titulaciones internacionales y programas de movilidad que permiten al estudiantado enriquecer su perfil académico y profesional.

El incremento sostenido de estudiantes internacionales de máster y doctorado en los últimos años refuerza el carácter global de la institución y genera un entorno académico diverso y dinámico.

Girona, ciudad universitaria

Estudiar en Girona también significa formar parte de una ciudad universitaria a escala humana, con tres campus integrados en el entorno urbano y una estrecha relación con el tejido empresarial y social. Un contexto que combina calidad de vida, proximidad y oportunidades profesionales.

Con esta oferta, la Universidad de Girona se posiciona como una opción sólida para aquellas personas que buscan impulsar su carrera profesional, actualizar competencias o abrir nuevas vías de desarrollo en un mercado laboral en constante transformación.

Inscríbete ahora y asegura tu plaza. Tu futuro profesional no puede esperar.