Els graduats en FP mostren un atur 30 punts inferior a la mitjana de joves

La formació professional genera major ocupabilitat i millors oportunitats de feina a Catalunya. Així ho ha constat aquest divendres l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2022 elaborat pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya. L’informe mostra com el percentatge de persones graduades en FP que busquen feina és del 12,28%, gairebé 30 punts per sota de la mitjana d’atur juvenil, que és del 42,26%.

A més, l’estudi també mostra com els titulats en FP tenen un percentatge d’inserció laboral del 52,05%, una dada que ha augmentat en l’últim any, ja que enmig de la recuperació de la crisi de la pandèmia, aquest percentatge és gairebé 7 punts superior al de l’última publicació de l’estudi quan era del 45,32%. Concretament, el 33,57% dels enquestats treballen i el 18,48% estudien i treballen. Per altra banda, el 35,67% de graduats en FP continuen estudiant, per la qual cosa el percentatge de continuïtat formativa se situa en el 54,15%. L’estudi també conclou que el curs 2020-2021 hi va haver un total de 53.590 graduats d’FP, 3.200 més que en l’anterior treball. Desglossat, l’augment és de 728 graduats al grau mitjà i de 2.472 al grau superior.

En aquesta línia, Jaume Fàbrega, president del Consell General de Cambres de Catalunya, ha remarcat que “la Formació Professional Dual reforça el seu pes i efectivitat. Des de les cambres catalanes, celebrem aquest fet, ja que les empreses i els autònoms de Catalunya fa anys que reivindiquem l’FP Dual com a opció per satisfer les necessitats reals de les empreses en els llocs de treball i augmentar així l’ocupabilitat dels estudiants de formació professional”. Per la seva part, el conseller d’Educació, Josep González Cambray, ha destacat l’aposta per la prospecció i l’orientació a l’alumnat que han de marcar el futur de la planificació de l’FP, de bracet de les necessitats del mercat laboral, i ha celebrat les bones dades, especialment en el cas de l’FP dual. A més, el conseller ha afegit que “les dades ens diuen que l’FP dual incrementa les possibilitats d’inserció laboral i a Catalunya avancem per aquest camí”.

El conseller d’Ensenyament, Josep González Cambray, i el president del Consell de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega / ACN

Increment de la inserció de l’FP dual

Pel que fa a l’FP dual, l’estudi mostra que aquest curs hi ha hagut un total d’11.288 alumnes matriculats, 3.547 més que el curs anterior. En aquesta modalitat s’ha registrat un percentatge d’inserció laboral del 61,47%, gairebé 5 punts superior al de l’anterior enquesta, i una taxa de continuïtat formativa del 49,18%, gairebé 2 punts superior. A més, un 41,30% dels enquestats treballa en exclusiva i un 20,17% ho compagina amb els estudis. En canvi, un 9,52% dels graduats en modalitat dual es troba buscant feina, un nivell inferior al 12,28% del conjunt dels ensenyaments professionals. L’FP dual, per tant, incrementa la inserció dels graduats.

Pel que fa a la inserció laboral del grau mitjà (GM) i al grau superior (GS) l’estadística varia. Les persones graduades en un superior presenten una inserció laboral més alta, del 64,39%, respecte als graduats en un grau mitjà, que és del 39,14%. Això s’explica perquè majoritàriament els graduats mitjans opten per continuar amb la seva formació, sobretot estudiant cicles superiors. Tal com s’apreciava en edicions anteriors de l’informe, l’empresa de pràctiques continua sent la primera via d’obtenció de feina per als graduats dels superiors, amb un 24% del total, seguida de la xarxa personal de contactes ho és per un 23,45% dels graduats en cicles mitjans. Enguany també ha augmentat el percentatge de contractació indefinida entre tots els graduats. En el cas dels tècnics superiors passa del 36,23% al 46,07% i entre els tècnics de grau mitjà del 26,27% al 35,20%.

Es mantenen les retribucions

En aquest s’observa com es mantenen els salaris entre els graduats d’FP, però hi destaca que les dones, de mitjana, perceben salaris nets inferiors a 1.200 euros, mentre que els homes estan per sobre d’aquesta barrera dels 1.200 euros. Els homes graduats, per altra banda, depenen més que les dones dels canals per obtenir feina que els poden prestar un suport més assistit com la xarxa de relacions personals, el centre docent o l’empresa familiar. En canvi, les dones graduades aconsegueixen feina a través de canals menys propers, com l’empresa de pràctiques, la resposta a anuncis o l’enviament de currículum.

L’estudi ha estat presentat aquest divendres a la Llotja de Mar el director general de Formació Professional, Àngel L. Miguel, i el director gerent del Consell General de Cambres de Catalunya, Narcís Bosch. També han intervingut el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, el president del Consell General de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega, el director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Juan José Torres, i el president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, Fabian Mohedano.