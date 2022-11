CCOO i el Gremi de Transports rebutgen la vaga de transportistes

Tant Comissions Obreres com el Gremi de Transport i Logística de Catalunya han rebutjat aquest matí la vaga indefinida convocada per la Plataforma en Defensa del Transport a partir del pròxim 14 de novembre. Concretament, CCOO ha rebutjat l’aturada perquè considera que és “legítima però desproporcionada” perquè protesta contra mesures que “només” fa dos mesos que estan en vigor. Alhora, el sindicat recordar que la Plataforma en Defensa del Transport “no representa a tot el sector” i aposta per resoldre els “problemes” una taula de diàleg que “compti amb la participació de totes les parts involucrades”.

Per l’altra part, el Gremi de Transports i Logística de Catalunya s’ha desmarcat de la vaga a través d’una entrevista a RAC1 i ho ha fet a través de l’assessor de l’entitat, Joaquim Gil, que ha remarcat que a Catalunya la “majoria” del sector rebutja adherir-se a la protesta indefinida acusant els seus convocants de “posar la por al cos”. Malgrat que Gil ha admès que el preu dels combustibles “està matant” el sector, ha assegurat el camí a seguir és la negociació amb el govern.

Amb tot, el Gremi de Transports, que depèn de la patronal Cecot, ha minimitzat l’impacte que tindrà a Catalunya l’aturada indefinida i ha confirmat que no provocarà problemes d’abastiment. El posicionament del Gremi de Transports va en la mateixa línia que el Comitè Nacional del Transport per Carretera, que aquest dilluns va considerar que una aturada indefinida “no és la solució” i apostava, també, per “la negociació amb el govern”.

Sánchez sosté que l’aturada de transportistes “no té sentit”

El govern espanyol també s’ha tornat a pronunciar aquest dimarts al respecte, assegurant que la vaga en qüestió “no té sentit”. Així ho ha assegurat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que també ha recordat que l’executiu espanyol “ha complert amb tots els compromisos que va assumir” amb el sector. La ministra catalana ha afirmat que una “àmplia majoria” del sector ho reconeix i que els convocants són “minoria”, com es pot veure amb les reaccions de CCOO i el Gremi de Transports.

A més, Sánchez ha argumentat que el govern espanyol ja està fent “tot el que ha de fer” per tractar de “garantir que els transportistes treballen en condicions dignes”. En aquest sentit, la titular de Transports ha subratllat que en les pròximes setmanes presentarà un pla d’inspecció específic per garantir el compliment de la llei que regula el sector que es va aprovar arran de l’aturada del març passat.

En una entrevista a Telecinco aquest dimarts al matí, Sánchez ha remarcat que la norma, en vigor des de fa tres mesos, situa Espanya “a l’avantguarda” en legislació sobre el sector del transport i ha reclamat “responsabilitat” als transportistes. “Aquesta aturada no afavoreix ningú, ni al mateix sector que reconeix en la seva àmplia majoria que les condicions han millorat”, ha dit.

La ministra de Transports ha assegurat que el seu Ministeri “no té cap problema” a reunir-se amb la Plataforma en Defensa del Transport, que convoca les aturades, però ha defensat que ja parla amb tots els representants del sector per assegurar que es compleix la llei. “Farem el que sigui necessari perquè l’aturada no es produeixi”, ha afirmat.

“Poden existir incompliments, però també és necessari escoltar a la majoria del sector que ha sortit en bloc a rebutjar l’aturada. Crec que és oportú escoltar aquells que reconeixen que hem fet passes molt importants”, ha dit Sánchez, en referència al rebuig del Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC). Sánchez ha insistit que l’aturada no serà “una arma de pressió més” per al govern espanyol, ja que ja treballa en la millora del compliment de la llei. “El que toca és continuar treballant perquè totes les millores que hem introduït despleguin els seus efectes”, ha apuntat.