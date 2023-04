Les receptes de Collboni per catapultar Barcelona a l’èxit empresarial

Les eleccions municipals cada vegada es troben més a prop. A la capital catalana, ja han començat els primers actes precampanya i els candidats busquen el seu espai per explicar les promeses electorals que els portaran -o no- a guanyar-se la posició de liderar l’ajuntament barceloní. En aquest marc, Jaume Collboni, candidat del PSC a l’alcaldia de la capital catalana compareix al Cercle d’Economia per explicar el programa econòmic de la seva candidatura. La seva idea se centra en “l’estabilitat i la confiança” i té un clar objectiu de recuperació de totes les empreses que van fugir de Catalunya. A més, també reconeix la manca d’infraestructures de la capital i recorda que “la Barcelona real són els 5,3 milions de persones que viuen a l’Àrea Metropolitana“.

Aquest dimecres Collboni ha fet la que podria ser la quarta i cinquena compareixença en actes abans de la campanya oficial de les eleccions. Ho ha fet per explicar el seu pla econòmic per a la capital catalana que s’estén cap als Vallesos, el Maresme, el Baix Llobregat i part del Garraf, ja que assegura que cal pensar en clau metropolitana i no només de la ciutat. En aquest aspecte, el candidat del PSC exposa la seva primera idea -i la principal- el retorn de les empreses que van marxar de Barcelona a causa del Procés. I és que Collboni insisteix que “Barcelona ha de tenir un impacte global”. D’aquesta manera, les empreses catalanes són una de les prioritats de la candidatura de Collboni, ja que ell mateix remarca que “Barcelona ha de ser la millor ciutat del món per viure, emprendre i tenir-hi activitat econòmica”.

Habitatge, mobilitat i energia són les polítiques principals que Collboni assegura que es marca com a prioritat. Sobretot posa molt d’èmfasi en l’energia, ja que tal com ell mateix comenta “serem generadors d’energia”, és a dir, la capital catalana també es convertirà en un centre de generació i distribució d’electricitat. Un dels exemples que posa el candidat del PSC és la instal·lació de plaques solars a les teulades de Mercabarna per ser autosuficients. En la mateixa línia d’electrificació, Collboni també reconeix el llegat de Colau i assegura que a la ciutat ja hi ha 900 punts de recàrrega de cotxes elèctrics. Tot i això, explica que “és només el principi”.

El Barcelona Green Deal, la proposta del PSC

Collboni posa sobre la taula tres eixos des d’on millorar la ciutat de Barcelona. Comença per la competitivitat de les empreses barcelonines, que segons ell assegura “són obertes i internacionals”. També parla de la sostenibilitat de la ciutat i apunta que “s’ha de tenir internalitzat els objectius de descarbonització o els objectius 2030 o bé 2050“. Com a tercer i últim eix principal, Collboni exposa l’equitat, ja que ell concreta que “la millor manera de lluita contra les desigualtats és amb un model inclusiu”.

Per posar-hi xifres a la situació, Collboni assegura que té una desena d’objectius per fer millorar la situació de Barcelona per fer-la molt més competitiva, però més accessible. En concret, el candidat del PSC exposa diferents canvis integrals del model econòmic de la ciutat, entre ells la digitalització, la millora de sector creatiu, l’impuls de l’economia de proximitat i del visitant, la creació de més indústria 4.0 i la perpetuació de Barcelona com a hub més important del sud d’Europa, entre altres propostes. A part, Collboni remarca que per tal d’aconseguir aquests objectius hi haurà més d’una seixantena de mesures concretes per “fer les dues transicions d’aquesta era: l’ecològica i la digital”.

El debat sobre el programa econòmic de la candidatura de Jaume Collboni (PSC) a les eleccions de Barcelona / Cercle d’Economia

Les infraestructures i la mobilitat, una dicotomia entre problema i solució

La principal preocupació barcelonina és la nova distribució que sembla que està aconseguint la ciutat. Les superilles i l’urbanisme tàctic s’han convertit en claus principals del debat de les infraestructures barcelonines. Tanta és la preocupació que encara hi ha molts dubtes sobre el futur de la capital, els cotxes i la mobilitat. Collboni assegura que “el principal mitjà de transport a Barcelona és la sabata” i assegura que “la ciutat ha de millorar pels vianants”. En aquesta línia, el candidat del PSC explica que no es tracta de fer més superilles sinó de començar a pair els canvis que ja s’han fet a la capital, com són les obres al carrer Consell de Cent, Via Laietana o a la Plaça Glòries.

Pel que fa a la mobilitat, és a dir, l’ús del cotxe, Collboni explica que el problema no és dels mateixos ciutadans de la capital catalana, sinó de la gent que ve a treballar a Barcelona. De fet, ell mateix explica que s’ha d’incentivar i millorar molt més la xarxa de metro i el transport públic perquè assegura que “hi ha casos de gent que viu en barris mal comunicats i no poden anar a treballar si no és amb el cotxe”. Així doncs, Collboni reconeix que el transport públic ha de ser un dels eixos principals del canvi de la mobilitat barcelonina, però també remarca la importància de la descarbonització, ja que tal com ell mateix descriu: “l’aire barceloní ha de ser respirable”. Entre les mesures per pal·liar aquesta situació, Collboni relata com seran els pàrquings del futur i descriu que “seran llocs on es passarà molta estona”. I és que pel candidat del PSC la mobilitat barcelonina serà elèctrica i sostenible, però continuarà tenint transport privat i públic.

Però, sense cap dubte, la infraestructura que més preocupa al candidat del PSC és l’Aeroport del Prat. Collboni assegura que no es tracta d’un problema d’ampliació sinó que és un conflicte de model econòmic de la ciutat. Ell defensa que cal ampliar l’aeroport i que és una iniciativa que posicionarà a Barcelona. I és que segons el candidat cal tenir present quina classe de capital volem que sigui Barcelona, ja que ell assegura que hi ha la voluntat i els recursos per ser un punt de referència europeu. “Ara només falta un bon alcalde, i per això em presento”, conclou.