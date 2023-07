Un xoc entre un camió i un autocar escolar deixa sis ferits, un de greu

El xoc entre un camió i un autocar escolar aquesta tarda a l’AP-7 ha provocat un ferit greu i cinc de lleus. La col·lisió s’ha produït a dos quarts de sis de la tarda a l’autopista AP-7 en el seu pas per Maçanet de la Selva. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el camió ha xocat per encalç amb l’autocar escolar, que en aquell moment ocupaven una seixantena de persones, la majoria de les quals menors d’edat que anaven a una excursió de l’esplai. El ferit greu és un dels monitors que els acompanyaven. En rebre l’avís, els Bombers han enviat cinc dotacions que han treballat per excarcerar el conductor del camió. Per ara no se sap quin és el seu estat.

A les sis de la tarda hi havia sis quilòmetres de retenció en sentit sud perquè l’accident ha obligat a tallar la via. També hi ha quatre quilòmetres de cues en sentit nord. Segons el Servei Català del Trànsit, no es fan desviaments.