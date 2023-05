VÍDEO | Rescaten un home de 250 quilos que no sortia de casa des de feia tres anys

Un home de 48 anys i 250 quilos de pes ha estat rescatat pels Bombers de la Generalitat d’uns baixos del Prat de Llobregat, segons ha avançat la periodista Anna Punsí. L’home, que pateix síndrome de Diògenes, vivia envoltat d’escombraries i va trucar els serveis d’emergència a primera hora d’aquest dimecres per demanar ajuda, ja que no es trobava bé. Efectius de la Policia Local, els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han activat un dispositiu especial per atendre’l. Feia tres anys que no sortia de casa, segons ha explicat.

Quan l’equip de rescat ha arribat al pis, ha fet una primera inspecció i han determinat que era impossible accedir a l’immoble per la porta per la gran quantitat de deixalles acumulades. Per treure’l de casa seva, els Bombers ha hagut de rebentar una finestra i apuntalar el sostre. “Hi havia tantes i tantes deixalles que ha estat una odissea”, ha explicat la periodista. Els serveis d’emergència han trigat quatre hores a poder arribar fins on era l’home i l’han hagut de treure amb l’ajuda d’una grua.

L’home de 48 anys que convivia amb tones de deixalles al Prat de Llobregat no tenia fitxa oberta als Serveis Socials segons fonts de l’Ajuntament @ajelprat. Ha trucat al 112 perquè havia caigut dins de casa. Policia Local, @bomberscat i @semgencat no han pogut entrar per la porta pic.twitter.com/HLGRFOz50C — Anna Punsí (@punsix) May 24, 2023

Els Bombers necessiten equips especials per rescatar l’home

En un vídeo del rescat, es pot veure una muntanya de les escombraries acumulades per l’home durant aquests tres anys. Els Bombers han assegurat que l’home vivia en condicions de salubritat extrema i han hagut d’equipar-se amb vestits especials per poder efectuar el rescat. L’home tenia una cama gangrenada. Els serveis de Manteniment de l’Ajuntament del Prat de Llobregat han retirat totes les deixalles i han tapiat el pis.

Un equip de Serveis Socials del consistori s’ha desplaçat fins al lloc dels fets tan bon punt han tingut coneixement de la situació i han reconegut que fins ara no s’havia detectat el problema. A partir d’ara “faran un seguiment de l’evolució i les necessitats” de l’home, segons ha informa la periodista.