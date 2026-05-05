Un jutge titular de la la plaça 3 de la secció d’instrucció del tribunal d’instància d’Esplugues de Llobrregat ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut dissabte per matar una dona al municipi del Baix Llobregat. Hi ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, on afegeix que el magistrat manté la causa oberta pels delictes d’assassinat, homicidi greu de temptativa, lesions, amenaces greus i danys.
La decisió del jutge es produeix l’endemà que l’intendent de la Prefectura dels Mossos d’Esquadra, Toni Rodríguez, assegurés que treballen “amb totes les hipòtesis” sobre l’assassinat. En una entrevista al 3CatInfo, va assenyalar que el motiu d’aquesta acció “implicarà un estudi més profund que la mera producció del fet i això requereix temps”, i va reiterar que la hipòtesi que el presumpte autor tingui un trastorn psiquiàtric és la que té més força en aquests moments.
Pel que fa a si està sobre la taula que la motivació hagi estat un atemptat o acció gihadista, Rodríguez va dir que treballen amb totes les hipòtesis però crida a la prudència ia “esperar a tenir les peces del puzle”; però va deixar clar que la Policia de la Generalitat no va trobar cap testimoni de l’assassinat que van escoltar que el detingut cridés proclames gihadistes.
“Desequilibri emocional”
Rodríguez ho va dir després que la consellera dʻInterior i Seguretat Pública, Núria Parlon, descartés que lʻassassinat sigui un crim masclista i indiqués que tampoc li consta que sigui un atemptat terrorista. De fet, la consellera va explicar a RAC-1 que les primeres diligències policials indiquen que el presumpte autor va estar sota una “situació de desequilibri emocional i fins i tot algun tipus de brot que va provocar que actués d’una manera totalment irracional”. Tot i això, Parlon va demanar prudència perquè el cas està sota el secret de les actuacions i s’hauran d’aclarir les causes dels fets, i també va traslladar el condol a familiars i veïns del municipi.