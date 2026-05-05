Un juez titular de la plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Esplugues de Llobregat ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido el sábado por matar a una mujer en el municipio del Baix Llobregat. Lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado, donde añade que el magistrado mantiene la causa abierta por los delitos de asesinato, homicidio grave en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.

La decisión del juez se produce al día siguiente de que el intendente de la Prefectura de los Mossos d’Esquadra, Toni Rodríguez, asegurara que trabajan «con todas las hipótesis» sobre el asesinato. En una entrevista en 3CatInfo, señaló que el motivo de esta acción «implicará un estudio más profundo que la mera producción del hecho y esto requiere tiempo», y reiteró que la hipótesis de que el presunto autor tenga un trastorno psiquiátrico es la que tiene más fuerza en estos momentos.

En cuanto a si está sobre la mesa que la motivación haya sido un atentado o acción yihadista, Rodríguez dijo que trabajan con todas las hipótesis pero llama a la prudencia y a “esperar a tener las piezas del puzzle»; pero dejó claro que la Policía de la Generalitat no encontró ningún testimonio del asesinato que escuchara que el detenido gritara proclamas yihadistas.

Momento posterior al crimen de Esplugues de Llobregat / ACN

«Desequilibrio emocional»

Rodríguez lo dijo después de que la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, descartara que el asesinato sea un crimen machista e indicara que tampoco le consta que sea un atentado terrorista. De hecho, la consejera explicó en RAC-1 que las primeras diligencias policiales indican que el presunto autor estuvo bajo una «situación de desequilibrio emocional e incluso algún tipo de brote que provocó que actuara de una manera totalmente irracional». Aun así, Parlon pidió prudencia porque el caso está bajo el secreto de las actuaciones y se deberán aclarar las causas de los hechos, y también trasladó el pésame a familiares y vecinos del municipio.