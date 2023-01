Presó provisional per l’home que va retenir i violar una menor a Vilafranca

El jutjat d’instrucció 5 de Vilafranca del Penedès, en funcions de guàrdia, ha decretat aquest dimarts presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home detingut per retenir i violar una menor aquest cap de setmana, quan la noia sortia d’una discoteca de la ciutat. Aquest dimarts també han declarat la víctima i l’amiga que anava amb ella aquella nit. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa continua oberta per delicte d’agressió sexual i detenció il·legal i l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca estudia personar-s’hi.

Capta la víctima a la sortida de la discoteca

El presumpte agressor, un home de 35 anys, va captar la noia, de 16 anys, quan sortia d’una discoteca. La va ficar per la força a dins del seu cotxe, on la va agredir sexualment per primera vegada. Posteriorment, l’home s’hauria endut la menor en cotxe des de Vilafranca fins al seu pis, ubicat a Sant Martí Sarroca, a l’Alt Penedès, on la va violar.

El detingut es va endur la menor al seu pis a Sant Martí Sarroca, on la va violar | ACN (Gemma Sánchez)

La noia va poder escapar i demanar ajuda. Després de denunciar-lo per segrest i violació als Mossos d’Esquadra, van arrestar el sospitós dissabte passat, 7 de gener. Els agents que investiguen el cas van escorcollar el domicili del detingut, que comparteix amb dues persones més. Aquest dimarts al matí, el detingut ha passat a disposició judicial aquest dimarts al matí, on s’ha ordenat el seu ingrés a presó provisional.

Quatre feminicidis en un dia

Després d’un 2022 amb xifres tràgiques de feminicidis, aquest diumenge passat, quatre dones han estat assassinades a mans d’homes a l’Estat espanyol. Els crims masclistes van tenir lloc a diferents punts de l’Estat amb poques hores de diferències. Tres de les víctimes han estat assassinades per les seves parelles o exparelles i, a la quarta, l’ha matat un home amb qui havia mantingut relacions sexuals.