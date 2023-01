Detingut un home de 35 anys per retenir i violar una menor a l’Alt Penedès

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 35 anys per retenir i violar una menor d’edat a l’Alt Penedès, segons ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat posteriorment fonts de la policia catalana. Segons les primeres informacions fetes públiques, l’agressor va captar la noia, de 16 anys, a la sortida d’una discoteca i la va ficar per la força al dins del seu cotxe, on la va agredir sexualment per primera vegada.

La policia catalana ha explicat que després l’home se la va endur a casa i la violar. Els Mossos d’Esquadra van detenir l’home aquest dissabte a la tarda després la menor denunciés el segrest i la violació. Els agents que investiguen el cas van escorcollar el domicili del detingut, que comparteix amb dues persones més. El detingut hauria de passar a disposició judicial en les pròximes hores.

Lateral d’un dels vehicles dels Mossos d’Esquadra | ACN

L’escàndol del vídeo sexual d’una menor a la discoteca Waka

Just abans d’acabar la discoteca Waka Sabadell va tornar a ser escenari d’una polèmica per la difusió d’un vídeo sexual on es veia una menor fent una fel·lació a un noi al mig de la pista de ball. La família de la noia, de 16 anys, va denunciar el vídeo i va assegurar que havia estat drogada. Els Mossos d’Esquadra estan investigant qui va ser l’autor del vídeo, ja que la difusió d’imatges sexuals sense consentiment, tan si és a través de xats com de les xarxes socials, és un delicte, amb l’agreujant que la víctima és menor d’edat.

La noia va explicar el que havia passat a la seva família després de veure el vídeo a les xarxes, però els va assegurar que no recordava res del que havia passat a partir del moment que va anar a la barra a demanar un refresc. Una amiga seva li va explicar què havia passat l’endemà. “Ningú va anar a ajudar-los, a separar-los, a agafar la meva filla a veure si li passava res, que m’haguessin trucat a casa. Em sorprèn que no agafessin la meva filla i em truquessin per dir-me que acabava de passar això i que l’anéssim a buscar. Res”, va lamentar la mare en una entrevista a TV3.