Curiós judici el que té previst de celebrar la secció setena de l’Audiència de Barcelona el pròxim 9 de gener. És el cas d’una agent dels Mossos d’Esquadra acusada pel ministeri fiscal de falsejar el seu currículum. En concret, el seu nivell de certificació de coneixement del català. Segons els indicis que la fiscalia ha obtingut del sumari del cas investigat pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Vilafranca del Penedès, l’agent, a més presumptament d’haver falsificat el certificat de C2 de català el va introduir al seu perfil corporatiu de la Policia de la Generalitat.
Atès el relat de la fiscal del cas, l’agent hauria comès un delicte de falsedat en document oficial, de l’article 392 del Codi Penal. Un delicte pel qual demana una condemna d’un any i nou mesos de presó així com una multa de 2.700 euros. La investigació la van portar a terme dos mossos d’esquadra de la Divisió d’Afers Interns que estan citats a declarar així com tres policies més que compartien comissaria amb l’acusada.
Un C2 fals
L’escrit d’acusació detalla que a un quart i cinc minuts de tres del migdia, del 13 de setembre de 2020, l’agent va accedir a través d’un terminal de l’Àrea Bàsica Policial de Vilafranca del Penedès, al seu perfil d’usuària “personal i intransferible” a la intranet corporativa de la Direcció General de la Policia. Segons emfatitza l’escrit de qualificació, la mossa d’esquadra “amb ànim d’alterar la veritat genuïna i coneixent la seva falsedat, va efectuar una sol·licitud per introduir un títol de C2 de català fals”.
El document, a parer de la fiscalia, tenia un número de registre amb el seu nom i cognoms. Un document que “la mateixa acusada o un tercer, a la seva petició, havia elaborat si mateixa o per tercera persona en el seu per fer-lo passar com a legítim”. El número de registre pertanyia a una altra persona. De moment, la fiscalia no ha demanat l’agreujant de càrrec de funcionari públic que es podria afegir al delicte imputat.