“Perill extrem d’incendi” a 20 municipis de l’Empordà

L’increment de risc d’incendi en diverses zones del país ha portat al Govern a activar aquest dijous el nivell 3 del Pla Alfa, procediment establert pel Cos d’Agents Rurals per definir les actuacions davant les situacions de perill d’incendi forestal. El nivell tres –el més alt del pla– implica un “perill extrem d’incendi” i s’ha demanat a la població que augmenti les precaucions en un episodi que està previst que s’allargui fins diumenge.

Els municipis en avís són Cadaqués, Cantallops, Colera, Port de la Selva, Espolla, Garriguella, La Jonquera, Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle, Bellcaire d’Empordà, Torroella de Montgrí i Ullà.

Els Agents Rurals han advertit que l’entrada de tramuntana provocarà fortes ventades, un increment de la temperatura i un descens de les humitats relatives. Aquestes condicions provoquen un augment de la possibilitat d’incendi.

Activat el nivell d’alerta màxima del Pla Alfa a 20 municipis de l’Empordà / Agents Rurals

Amb l’activació del nivell 3 es prohibeixen determinades activitats que puguin provocar un incendi, com encendre un foc o l’ús de barbacoes en les àrees de lleure. També queden aturades les activitats forestals –s’han suspès 643 autoritzacions concedides per aquest dijous– i la caça. Protecció Civil de la Generalitat posarà en prealerta el pla d’emergències INFOCAT, el qual té com a objectiu afrontar i gestionar les incidències i emergències per incendis forestals que es donin a Catalunya.

Tres parcs naturals tancats

D’altra banda, els Agents Rurals han decidit tancar els accessos als parcs naturals del Montgrí, el cap de Creus i l’Albera. Així mateix, augmentaran la vigilància en aquests espais per assegurar que es compleixin les restriccions d’accés i la normativa de prevenció d’incendis.

El mapa del Pla Alfa és elaborat diàriament per la Direcció General dels Agents Rurals en funció del perill de risc d’incendi forestal arreu del territori i altres eines del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.