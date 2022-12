Nadal de contenidors cremats a Girona

Segona nit de contenidors cremats a Girona. Els Bombers han hagut de fer tres serveis a la capital del Gironès per sufocar una desena de contenidors. En paral·lel, els Mossos d’Esquadra han detingut dos joves de 19 i 20 anys per calar foc a set contenidors i dos vehicles a Girona i Salt la matinada del dia de Nadal. La policia catalana encara està investigant els fets i no se sap si hi ha alguna relació entre els dos incidents.

Aquesta nit els Bombers han rebut el primer avís a les 2.07 per la crema de contenidors en dos carrers molt pròxims. El primer incendi, al carrer Bastiments, ha cremat dos contenidors i a la cruïlla del mateix carrer amb el del Montnegre n’han cremat un altre i dos més han quedat afectats. El segon servei s’ha produït a les 3.43 al carrer Bernat Boadas, on han cremat quatre contenidors més. Les flames han afectat un arbre i la Policia Local ha retirat diversos cotxes aparcats a prop. Minuts després han cremat dos contenidors més a l’avinguda Sant Narcís.

Dos detinguts pels contenidors cremats el matí de Nadal

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos joves per cremar set contenidors i dos cotxes a Girona i Salt. La sèrie de focs es va produir entre les 5.30 i les 7.00 de la matinada del 25 de desembre. Gràcies a la col·laboració dels veïns i a l’ajuda dels testimonis, la policia catalana va enxampar dos fugitius que corrien després de provocar un incendi i amagar-se en un edifici del carrer Àngel Guimerà de Salt. Quan els agents van escorcollar-los, van trobar encenedors, papers i una ampolla d’alcohol i els van detenir com a suposats autors del reguitzell d’incendis.

Els Mossos relacionen els dos detinguts amb els incendis provocats a contenidors al carrer Canalejas, a l’avinguda Independència, al carrer Bonastruc de Port i al carrer Figuerola de Girona i als carrers Major i Costabona de Salt. També haurien calat foc a un cotxe al carrer Pau Casal de la capital del Gironès, que va afectar un segon vehicle aparcat.