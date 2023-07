Setmana complicada a les carreteres catalanes. Aquest diumenge un accident a l’AP-7 a Freginals ha provocat la mort d’una persona i n’ha deixat una altra ferida crítica. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l’avís del sinistre s’ha rebut a les 7:07 hores al quilòmetre 332 de l’AP-7, entre Ulldecona i Amposta en sentit Barcelona. Els Mossos d’Esquadra encara estan investigant les causes de la sortida de via del vehicle accidentat, que ha bolcat i ha causat la mort d’un dels integrants del cotxe, concretament el copilot. La conductora ha resultat ferida en estat crític i ha estat traslladada pel servei d’emergències mèdiques a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Aquesta víctima mortal eleva els morts per accident de trànsit a les carreteres catalanes a 73.

Cotxes a l’AP-7, una de les carreteres catalanes amb més sinistralitat. Ja són 73 les víctimes mortals a la xarxa interurbana de Catalunya | Agència Catalana de Notícies (ACN)

Mor un motorista de 48 anys a Toses

Un motorista va morir aquest dissabte en sortir de la via a l’N-260, a l’altura de Toses, al Ripollès. Segons va informar aquest dissabte el Servei Català de Trànsit, els serveis d’emergències van rebre l’avís del sinistre a les 10:26 hores del matí i van enviar al lloc dels fets quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància. L’accident va succeir al punt quilomètric 139,5 quan la motocicleta va sortir de la via per causes que encara s’investiguen. L’accident va acabar amb la mort del motorista de 48 anys, ja que tot i els esforços dels serveis d’emergències no van aconseguir salvar-li la vida donada la gravetat de les seves ferides.