Mor un adolescent arrossegat per l’aigua al País Valencià

Hores tràgiques per al País Valencià. Després que aquesta matinada hagi mort un jove de 28 anys al festival Medusa de Cullera, aquest dissabte ha transcendit la mort d’un menor arrossegat per l’aigua. L’adolescent en qüestió ha mort a última hora de divendres després de ser arrossegat per l’aigua a la Sèquia Reial del Xúquer, al municipi valencià de Guadassuar. Ho ha confirmat el Consorci Provincial de Bombers, el cos que el va atendre quan es va donar l’avís.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions del Consorci per mirar de salvar-li la vida a l’adolescent. Segons fonts del Consorci consultades per Europa Press l’avís es va rebre a les 23 hores. De seguida es va organitzar un dispositiu de cerca i rescat amb el Grup de Rescat GERA del Consorci, al qual s’hi van afegir dues dotacions dels bombers dels parcs de Silla i Catarroja i comandaments de Torrent i Alzira.

No es va poder fer res per salvar-li la vida

Un cop el jove va ser localitzat els efectius d’aquest dispositiu de salvament van entrar a l’aigua per treure el cos de l’adolescent fins a una zona segura. Va ser llavors quan els bombers van començar amb les maniobres de reanimació cardiopulmonar perquè el servei d’emergències mèdiques encara no era a la zona. Quan van arribar van fer el relleu, però la reanimació no va servir i els mitjans sanitaris no van poder fer res més que confirmar la seva mort.

Aquesta és la segona intervenció d’aquest tipus per part dels bombers aquesta setmana. Justament el dia anterior, el dijous, un home de 59 anys també va morir ofegat i la seva filla, de 15, va poder ser rescatada amb vida pels efectius dels bombers al riu Túria, concretament a la zona de la Presa de Manises, a València.