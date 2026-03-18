Una barreja de productes tòxics en una piscina deixa setze menors ferits

Un accident ha deixat setze menors ferits a la piscina municipal de Rubí. Una barreja de productes tòxics ha obligat a desallotjar la vuitantena de persones que feien ús de les instal·lacions en el punt de la tarda en què s’ha detectat la incidència. Segons han explicat els Bombers de la Generalitat, la barreja accidental ha provocat una reacció que ha afectat els usuaris que estaven a la piscina en aquell moment, provocant principalment marejos i vòmits. La fuita no ha afectat l’exterior del recinte.
A Rubí, una barreja accidental de productes tòxics ha provocat una reacció que ha afectat els usuaris de la piscina municipal.— Bombers (@bomberscat) March 18, 2026
Desallotjades unes 80 persones, algunes amb marejos o vòmits.
La fuita NO ha afectat l’exterior de les instal·lacions.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’ha activat amb deu ambulàncies que s’han desplaçat fins al lloc que han atès setze menors d’edat, vuit dels quals amb lesions de caràcter menys greu i vuit de lleus. També ha resultat afectat un home major d’edat, amb lesions menys greus. Els Bombers han ventil·lat les instal·lacions per garantir que no hi hagi més persones afectades per aquesta barreja tòxica.
🔴 Incident rellevant #Rubí:
Actualització informació 19:30 hores:
– S’han evacuat 30 persones.
– Afectats. Menors: 5 lleus i 5 menys greus.
– 10 ambulàncies al lloc.
Activada la prealerta del pla d’emergències Procicat
Al seu torn, Protecció Civil ha activat el pla d’emergències Procicat en fase de prealerta. La Policia Local de Rubí també s’ha desplaçat fins al lloc per ajudar amb les tasques d’evacuació i control de la situació.
#ProteccióCivi posem en prealerta el pla #PROCICAT per fer seguiment d'aquest incident.— Protecció civil (@emergenciescat) March 18, 2026
Al lloc @bomberscat @semgencat i Policia Local @AjRubi https://t.co/XnbvElX5VV