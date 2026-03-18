Una mezcla de productos tóxicos en una piscina deja dieciséis menores heridos

Un accidente ha dejado dieciséis menores heridos en la piscina municipal de Rubí. Una mezcla de productos tóxicos ha obligado a desalojar a unas ochenta personas que utilizaban las instalaciones en el momento de la tarde en que se detectó el incidente. Según han explicado los Bomberos de la Generalitat, la mezcla accidental provocó una reacción que afectó a los usuarios que estaban en la piscina en ese momento, causando principalmente mareos y vómitos. La fuga no ha afectado el exterior del recinto.

En Rubí, una mezcla accidental de productos tóxicos ha provocado una reacción que ha afectado a los usuarios de la piscina municipal.

Desalojadas unas 80 personas, algunas con mareos o vómitos.

La fuga NO ha afectado el exterior de las instalaciones.



7 🚒 #bomberscat ventilan — Bombers (@bomberscat) March 18, 2026

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se ha activado con diez ambulancias que se han desplazado hasta el lugar y han atendido a dieciséis menores de edad, ocho de los cuales con lesiones de carácter menos grave y ocho de leves. También ha resultado afectado un hombre mayor de edad, con lesiones menos graves. Los Bomberos han ventilado las instalaciones para garantizar que no haya más personas afectadas por esta mezcla tóxica.

🔴 Incidente relevante #Rubí:



Actualización información 19:30 horas:



– Se han evacuado 30 personas.



– Afectados. Menores: 5 leves y 5 menos graves.



– 10 ambulancias en el lugar.@emergenciescat @bomberscat #PROCICAT — SEM. Generalitat (@semgencat) March 18, 2026

Activada la prealerta del plan de emergencias Procicat

Por su parte, Protección Civil ha activado el plan de emergencias Procicat en fase de prealerta. La Policía Local de Rubí también se ha desplazado hasta el lugar para ayudar con las tareas de evacuación y control de la situación.