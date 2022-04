Emxampada una narcollanxa amb 2,5 tones de haixís l’Ametlla de Mar

Operatiu de pel·lícula en una platja de la l’Ametlla de Mar, al Baix Ebre. La Guàrdia Civil ha enxampat una descàrrega d’una narcollanxa de dues tones i mitja de haixís. De moment, hi ha dos detinguts en un operatiu que va mobilitzar el suport aeri, el decomís de la droga així com mil litres de combustible en garrafes.

Segons ha explicat l’institut armat, el passat 30 de març, durant un servei de vigilància de costa va detectar com una embarcació ràpida, coneguda com a narcollanxa, intentava acostar-se a terra. En concret, a la zona de platja coneguda com a Torrent del Pi, a tocar de l’Ametlla de Mar. Un cop situada en el ràdar l’embarcació, els policies van activar el protocol ideat per evitar que la costa catalana del sud esdevingui un nou Camp de Gibraltar.

Així els agents especialitzats en la lluita contra el narcotràfic de la Unitat de Policia Judicial de Tarragona, així com el personal de l’OCON (Organisme de Coordinació d’Operacions Contra el Narcotràfic), amb el suport en tot moment per mitjans tecnològics de què disposa el SIVE (Sistema Integrat de Vigilància Exterior) a la demarcació de Tarragona per al control i vigilància del trànsit marítim, es van traslladar de manera immediata a la zona, per perimetrar, avaluar els riscos i abortar la descàrrega.

Un cop va tocar terra la narcollanxa, agents del dispositiu van poder intervenir la partida, i detenir els dos individus que descarregaven la droga en aquell moment. Finalment s’han intervingut 77 fardells d’haixix, 51 bidons de gasolina que contenien més de mil litres de combustible i una furgoneta amb què pretenien abandonar la zona. Les organitzacions criminals solen proporcionar a les embarcacions combustible suficient per poder retornar a la costa nord del continent africà un cop han transportat la droga fins Tarragona, que actua com una mena de plataforma logística.