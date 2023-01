Detinguda la parella de la dona assassinada a Balaguer

Els Mossos d’Esquadra han detingut a primera hora d’aquest dijous la parella de la dona que el passat dimecres va aparèixer assassinada amb un ganivet clavat a l’estómac al seu pis situat al municipi de Balaguer. L’home de 44 anys ha estat acusat d’homicidi. Va ser ell mateix qui va donar l’avís als Mossos el dimecres a les 7.47 hores. La versió de l’home és que quan es va llevar es va trobar la dona sobre el llit amb el ganivet a l’estómac. També els va dir que ella li havia expressat la intenció de suïcidar-se en diverses ocasions, concretament clavant-se un ganivet. Els Mossos, però, l’han detingut finalment per la seva presumpta relació amb la mort d’aquesta dona de només 38 anys. Han trobat indicis de culpabilitat i el cas està sota secret de les actuacions.

L’home que va apunyalar la parella a Cornellà de Llobregat, detingut

Aquest mateix dijous la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat ha detingut un home que va apunyalar la seva exparella en ple carrer el passat dimecres a les 16 hores de la tarda. Els fets es van produir a l’avinguda Salvador Allende, al barri de la Gavarra, segons va confirmar l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Després de l’atac el detingut es va autolesionar entre crits i la policia local el va poder detenir. La víctima va ser traslladada a l’hospital, on descansa fora de perill i el municipi va activar el mateix dimecres el protocol d’actuació contra la violència masclista amb l’objectiu de fer un acompanyament psicològic a la víctima i la seva família. El consistori ja ha anunciat que es personarà com a acusació particular. “L’Ajuntament de Cornellà encoratja tota la societat a respondre de manera contundent contra aquests tipus de violència”, va concloure el comunicat del consistori.