Cop policial contra una de les bandes criminals més internacionals. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’alerta després d’un robatori violent el febrer passat a l’Hospitalet de Llobregat i han acabat detenint 19 membres –entre 18 i 49 anys– d’una facció dels Trinitarios, entre els quals un dels líders de l’organització a escala europea i un dels caps a Catalunya. Els detinguts estan acusats de perpetrar assalts violents per encàrrec amb armes de foc, de tràfic de drogues i també de temptatives d’homicidi.
Els Mossos van detenir el febrer passat una persona implicada en el tiroteig derivat del robatori de l’Hospitalet de Llobregat, la qual cosa va permetre trobar un entramat criminal darrere que acumulava altres assalts amb intimidació. Segons el comunicat policial, aquesta organització feia cinc anys, com a mínim, que cometia robatoris violents. Alguns d’aquests assalts van acabar amb persones ferides. Diferents mesos d’investigació han permès localitzar una estructura criminal jerarquitzada. El líder de l’organització a Europa, que ha caigut, era qui mantenia contactes amb cèl·lules de l’organització en altres països.
Així actuava la banda
Els caps de la banda definien els objectius i les segones espases executaven les operacions. Actuaven habitualment en discoteques d’ambient llatí, “on executaven el robatori quan es donaven les condicions que ells buscaven: oportunitat, lloc i circumstàncies”, descriu la policia. Normalment, esperaven que les seves víctimes sortissin dels locals d’oci nocturn per assaltar-les, i, en almenys cinc ocasions van fer ús d’armes de foc.
Els Mossos concreten que la banda anava més enllà i que també s’ha pogut evidenciar activitat en el tràfic de drogues. En aquest cas, els criminals es coordinaven amb altres membres de la banda que ja havien estat detinguts i estaven a la presó. Durant la investigació policial s’han intervingut cinc armes de foc i nombroses armes blanques, substàncies estupefaents, 30.000 euros en efectiu, material informàtic i telefonia mòbil.