Golpe policial contra una de las bandas criminales más internacionales. Los Mossos d’Esquadra recibieron la alerta tras un robo violento el pasado febrero en l’Hospitalet de Llobregat y han acabado deteniendo a 19 miembros –entre 18 y 49 años– de una facción de los Trinitarios, entre los cuales uno de los líderes de la organización a escala europea y uno de los jefes en Cataluña. Los detenidos están acusados de perpetrar asaltos violentos por encargo con armas de fuego, de tráfico de drogas y también de intentos de homicidio.

Los Mossos detuvieron el pasado febrero a una persona implicada en el tiroteo derivado del robo de l’Hospitalet de Llobregat, lo que permitió encontrar una trama criminal detrás que acumulaba otros asaltos con intimidación. Según el comunicado policial, esta organización llevaba al menos cinco años cometiendo robos violentos. Algunos de estos asaltos terminaron con personas heridas. Diferentes meses de investigación han permitido localizar una estructura criminal jerarquizada. El líder de la organización en Europa, que ha caído, era quien mantenía contactos con células de la organización en otros países.

Momento de la detención de los Trinitarios | Mossos

Así actuaba la banda

Los jefes de la banda definían los objetivos y los segundos al mando ejecutaban las operaciones. Actuaban habitualmente en discotecas de ambiente latino, “donde ejecutaban el robo cuando se daban las condiciones que ellos buscaban: oportunidad, lugar y circunstancias”, describe la policía. Normalmente, esperaban que sus víctimas salieran de los locales de ocio nocturno para asaltarlas, y, en al menos cinco ocasiones, hicieron uso de armas de fuego.

Los Mossos concretan que la banda iba más allá y que también se ha podido evidenciar actividad en el tráfico de drogas. En este caso, los criminales se coordinaban con otros miembros de la banda que ya habían sido detenidos y estaban en prisión. Durante la investigación policial se han intervenido cinco armas de fuego y numerosas armas blancas, sustancias estupefacientes, 30.000 euros en efectivo, material informático y telefonía móvil.