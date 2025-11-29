Busquen l’home que ha provocat un accident a l’AP-7 conduint contra direcció

Els Mossos d’Esquadra estan buscant el conductor que aquesta matinada hauria provocat un accident de trànsit després de conduir contra direcció per l’AP-7. Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de cinc d’aquest dissabte a l’altura del municipi d’Aiguaviva (Gironès), quan el vehicle que conduïa l’home ha xocat frontalment amb un autocar que transportava 41 passatgers.
Segons les primeres informacions, cap dels passatgers de l’autocar ha resultat a causa de l’aparatosa col·lisió. Després de l’accident, el conductor del turisme ha fugit a peu, deixant el vehicle al lloc dels fets completament destrossat. Els efectius dels Mossos d’Esquadra treballen ara per identificar l’home, localitzar-lo i provar d’esclarir per què circulava en direcció contrària per l’autopista.
Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l’assistència dels 41 passatgers de l’autocar, que han estat traslladats a una àrea de servei pròxima al lloc de l’accident. La companyia els ha proporcionat un transport alternatiu per arribar a la seva destinació. Els efectius de Bombers també han participat en la cerca del conductor fugitiu i s’han ocupat de desconnectar les bateries dels vehicles implicats en el sinistre, retirar-los de la via i en la neteja del tram afectat de l’AP-7.
Investigació dels Mossos per la mort d’un jove italià
Per altra banda, aquest divendres també vam conèixer que els Mossos han obert una investigació per esclarir el cas d’un jove italià trobat mort en un hotel del districte de l’Eixample de Barcelona. Els fets haurien tingut lloc el passat diumenge 23 de novembre, quan es va localitzar el cos sense vida d’en Rocco Amato, que tenia 29 anys i era originari del municipi de Francolise, ubicat a la demarcació italiana de Caserta, al sud del país. El noi feia almenys uns mesos que residia en un apartament ubicat en aquesta mateixa zona de la capital catalana i estava en parador desconegut des del mateix diumenge, quan diversos familiars i coneguts van donar l’avís d’alerta després no aconseguir posar-se en contacte amb el jove durant força hores.