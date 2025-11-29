Buscan al hombre que provocó un accidente en la AP-7 conduciendo en sentido contrario

Los Mossos d’Esquadra están buscando al conductor que esta madrugada habría provocado un accidente de tráfico después de conducir en sentido contrario por la AP-7. Los hechos han tenido lugar alrededor de las cuatro y media de este sábado a la altura del municipio de Aiguaviva (Gironès), cuando el vehículo que conducía el hombre chocó frontalmente con un autocar que transportaba 41 pasajeros.

Según las primeras informaciones, ninguno de los pasajeros del autocar resultó herido a causa de la aparatosa colisión. Después del accidente, el conductor del turismo huyó a pie, dejando el vehículo en el lugar de los hechos completamente destrozado. Los efectivos de los Mossos d’Esquadra trabajan ahora para identificar al hombre, localizarlo y tratar de esclarecer por qué circulaba en dirección contraria por la autopista.

Cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat han trabajado en la asistencia de los 41 pasajeros del autocar, que han sido trasladados a un área de servicio próxima al lugar del accidente. La compañía les ha proporcionado un transporte alternativo para llegar a su destino. Los efectivos de Bomberos también han participado en la búsqueda del conductor fugitivo y se han encargado de desconectar las baterías de los vehículos implicados en el siniestro, retirarlos de la vía y en la limpieza del tramo afectado de la AP-7.

Así ha quedado el autocar que ha recibido el impacto de un coche que circulaba en sentido contrario por la AP-7 / ACN

Investigación de los Mossos por la muerte de un joven italiano

Por otro lado, este viernes también conocimos que los Mossos han abierto una investigación para esclarecer el caso de un joven italiano encontrado muerto en un hotel del distrito del Eixample de Barcelona. Los hechos habrían tenido lugar el pasado domingo 23 de noviembre, cuando se localizó el cuerpo sin vida de Rocco Amato, que tenía 29 años y era originario del municipio de Francolise, ubicado en la demarcación italiana de Caserta, al sur del país. El joven llevaba al menos unos meses residiendo en un apartamento ubicado en esta misma zona de la capital catalana y estaba en paradero desconocido desde el mismo domingo, cuando varios familiares y conocidos dieron la voz de alarma tras no conseguir ponerse en contacto con el joven durante varias horas.