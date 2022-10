Un accident talla l’A-2 a Martorell en sentit Barcelona

Es complica la circulació a l’A-2. L’accident d’un camió obliga a tallar completament l’A-2 a Martorell, en sentit Barcelona, provocant cues quilomètriques. A dos quarts d’una d’aquest divendres, Trànsit ha informat que un vehicle, un tràiler de grans dimensions, ha bolcat al mig de la calçada. Una hora després, a les 13.30 hores, les aturades en sentit Barcelona eren de 5 quilòmetres i de 3 en sentit Lleida.

S’està treballant per treure el camió de la via i els Mossos d’Esquadra estan permetent que els vehicles atrapats passin, a poc a poc, entre les caixes del camió accidentat. Així i tot, la maniobra és complicada i el pas és lent.

Retencions a altres carreteres per l’accident a l’A-2

A hores d’ara, a l’A-2 en sentit Barcelona es fan desviaments per la sortida 585 cap a l’AP-7. L’accident també provoca aturades de 5 quilòmetres a la C-55 a Abrera per enllaçar amb l’A-2 i de 7 quilòmetres a la BV-1201 a Olesa de Montserrat per enllaçar amb l’A-2.

Trànsit ha alertat que, a dos quarts de tres, l’incident també està provocant cues de 4 quilòmetres a l’enllaç entre l’A-2 i l’AP-7.

Trànsit ha compartit a les xarxes socials imatges de la situació en aquest punt de la via i s’hi pot veure el tràiler tombat que bloqueja tots els carrils i una llarga cua darrere. També hi ha trànsit dens en l’altre sentit per la curiositat que desperta l’accident.