El turisme frega nivells prepandèmia a l’agost amb un 3% menys que el 2019

El sector turístic ha tancat l’agost fregant els nivells prepandèmia, quan es van assolir màxims. Segons les dades de la Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), durant l’agost van visitar Catalunya 2,5 milions de turistes, un 3% menys que el mateix mes del 2019, quan ho van fer 2,58 milions de persones. Pel que fa a pernoctacions, a l’agost se’n van registrar 8,75 milions, un 2% menys que el 2019 –quan van ser 8,92 milions-. A més, Catalunya es va situar a l’agost com la comunitat de l’Estat on més van créixer els preus hotelers respecte del 2021. En concret, els preus cobrats pels hotels catalans es van disparar un 21,6% en comparació amb l’agost de l’any passat.

En termes interanuals, l’increment de viatgers a Catalunya va ser del 31,8% -l’agost del 2021 hi va haver 1,9 milions de turistes-. De nou, la recuperació va estar impulsada per l’arribada de visitants estrangers, que gairebé es van duplicar respecte del 2021. En concret, Catalunya va passar de rebre 842.666 turistes internacionals l’agost del 2021 a acollir-ne més d’1,57 milions el 2022. Es tracta d’una xifra lleugerament per sota dels nivells del 2019 (1,69 milions).

Disminueix els viatgers d’origen estatals

En canvi, pel que fa als residents a l’Estat, els viatgers en comparació amb l’any passat van caure un 12%, fins als 935.365 turistes. El 2021 van ser 1,06 milions i el 2019 van superar les 890.000 persones.

Pel que fa a les pernoctacions, Catalunya es va mantenir com la segona principal destinació de l’Estat, només superada per les Illes Balears (10,83 milions). En relació amb el grau d’ocupació, Catalunya va situar-se en la tercera posició del rànquing estatal, amb un 79,7% de mitjana. Els majors graus d’ocupació en el vuitè mes de l’any es van registrar a les Illes Balears (89,8%) i el País Basc (80,2%). Així mateix, per demarcacions, Barcelona va concentrar gairebé la meitat dels turistes que van arribar a Catalunya (1,25 milions de viatgers i 3,9 milions de pernoctacions).

Al conjunt de l’Estat, la xifra de turistes a l’agost va fregar els 12,9 milions, el que va suposar pràcticament igualar els nivells previs a la pandèmia -13,03 milions el 2019-. En pernoctacions, les xifres de l’INE constaten que es van situar un 2% per sota dels nivells precovid. Mentre que el 2019 hi va haver més de 47 milions de pernoctacions a l’Estat, enguany van ser 46,2 milions, de les quals més de 28 milions van ser de turistes estrangers.

Preus a l’alça

A banda de les xifres de visitants i pernoctacions, l’agost va tancar amb un increment dels preus als hotels. En concret, l’Índex de Preus Hotelers (IPH) va registrar un augment del 13,3% al conjunt de l’Estat en comparació amb l’agost de l’any passat. Catalunya va ser la comunitat on més van pujar els preus hotelers, fins a un 21,6% interanual.

La tarifa mitjana diària dels hotels de l’Estat va ser de 127,6 euros, mentre que a Catalunya es va elevar fins als 131,02 euros. El 2019 la tarifa mitjana estava al voltant dels 109 euros, tant a l’Estat com a Catalunya.