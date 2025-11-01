La tardor és un dels millors moments de l’any per descobrir la bellesa paisatgística de Catalunya. Els colors ataronjats que engalanen els boscos catalans converteixen aquests espais naturals del país en racons dignes de postal. La prestigiosa revista internacional National Geographic ha elaborat recentment un breu recull de destins de Catalunya ideals per gaudir de la tardor i, alhora, descobrir la bellesa paisatgística del país. La revista nord-americana ha seleccionat aquests tres destins perquè també hi ha la possibilitat de fer activitats poc convencionals, com ara dormir en cabanes que pengen dels arbres.
La Garrotxa
La primera recomanació del llistat elaborat per National Geographic és l’emblemàtica Garrotxa, un dels màxims exponents dels paisatges de tardor a Catalunya. En concret, destaquen la vall de Bianya, situat molt pròxim al parc natural de la Garrotxa. Aquest petit municipi català comprèn la mateixa vall de Bianya, però també la vall del Bac, la vall de Carrera, la vall de Sant Ponç. Es tracta d’un dels màxims exponents de la bellesa de la Garrotxa, i és un espai ideal per passejar-hi i deixar-se perdre entre els camins ombrívols coberts per uns colors ataronjats molt propis de la tardor. Ara bé, també és un bon destí per descobrir la riquesa arquitectònica de Catalunya, ja que s’hi poden veure una quinzena d’esglésies romàniques. De fet, hi ha una ruta que les connecta totes entre si, ideal per a les persones que volen gaudir d’una bona passejada, però també de la riquesa cultural del país.
Les Guilleries
Molt pròxim al parc natural de la Garrotxa també s’alça el massís de les Guilleries, a cavall entre la comarca d’Osona i la Selva, travessat pel riu Ter. Es tracta d’una serralada que ofereix una gran varietat de rutes per als aficionats de l’excursionisme -amb rutes aptes per als diferents nivells d’expertesa-, però també un paisatge bucòlic per gaudir d’una escapada a la natura. Dins d’aquest massís, també es poden visitar algunes poblacions pròximes, com ara Sant Hilari Sacalm, Susqueda o Amer, totes tres dins la comarca de la Selva, o Vilanova de Sau i Viladrau, a Osona. Històricament, era un espai del país en què hi havia moltes masies disgregades pel territori, però amb el pas del temps s’ha perdut part de la població. De fet, només en alguns punts en què la ramaderia continua sent la principal activitat econòmica encara hi viuen persones en les masies amagades pel mig de la natura de la zona. Tot i així, és un bon espai per desconnectar un cap de setmana, ja que està molt ben connectat per carretera.
El Montseny
La tercera gran recomanació de National Geographic és el parc natural del Montseny, un dels espais naturals més icònics de Catalunya. Situat molt pròxim a grans ciutats del país, el Montseny s’alça com un mosaic paisatgístic que combina una natura més mediterrània, amb una altra més característica del centre d’Europa. De fet, és gràcies a aquestes característiques úniques que forma part de la reserva de biosfera de la UNESCO des de l’any 1978. Se situa a la serralada prelitoral catalana, de la qual és el massís més enlairat. Es tracta d’un bon destí per gaudir d’una escapada en família, ja que ofereix una àmplia varietat de camins per on passejar. També és una bona zona per fer breus excursions de muntanya, ja que hi ha diversos cims a coronar, com ara el Matagalls, el pla de la Calma o el Turó de l’Home.