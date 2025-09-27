L’arribada de la tardor torna a convertir la muntanya en un dels espais ideals per fugir de la rutina i desconnectar durant el cap de setmana. Amb les altes temperatures que han marcat l’estiu ja superades, i encara lluny del fred de l’hivern, la tardor reuneix les condicions perfectes per endinsar-se a la muntanya. Una excursió per gaudir de la natura en família és la de les Cabanes d’en Garrell, situada molt a prop d’Argelaguer, a la Garrotxa, entre els emblemàtics Castellfollit de la Roca i Besalú. Dins el Parc Garrell s’hi troben unes petites cabanes construïdes sobre la pedra, les quals formen una mena de laberint i són un espai idoni perquè els més menuts de casa puguin jugar i descobrir la natura. A banda, també és una excursió molt recomanada perquè té una durada de deu minuts.
Aquestes cabanes són obra del difunt Josep Pujiula, un torner originari d’Argelaguer que va dedicar prop de cinquanta anys a construir els laberints del municipi, a banda d’un sistema d’escultures i altres elements artístics. De fet, Pujiula, batejat amb el sobrenom del Tarzan d’Argelaguer, és un gran exemple del corrent conegut com a paisatge visionari, denominació que s’atorga a les expressions artístiques autodidactes construïdes a l’aire llibre. Aquest municipi de la Garrotxa també és un poble ideal per endinsar-se en la natura i aprofitar el cap de setmana per fer diverses rutes de senderisme.
Els destins més destacats d’Argelaguer
Un dels destins més recomanats d’Argelaguer, a banda de les Cabanes d’en Garrell, és el castell de Montpalau. Segons els registres històrics, els visigots el van construir entre l’any 500 i el 600, però no s’han conservat registres sobre qui hi va viure. En aquell moment encara no rebia aquest nom, el qual li van donar el 1216 moment en què els senyors feudals el van habitar. L’antic castell de Montpalau, ja que actualment només se’n conserven alguns murs i una torre mestra, està ubicat just al puig del davant on actualment hi ha el poble de Sant Jaume de Llierca. Cap al 1430 els senyors de Montpalau van construir un nou castell en el nucli d’Argelaguer i van deixar el seu castell de muntanya. Des de llavors no s’ha tornat a ocupar. Un altre dels destins més destacats és la capella de Santa Anna, d’estil romànic. Consta d’una nau i un absis amb la porta adovellada, la qual va haver de ser restaurada pels mateixos veïns a causa del pas del temps. Malgrat que no s’ha pogut determinar exactament la data en què es va construir la capella, els experts apunten que, d’acord amb la seva arquitectura, es va edificar entre l’any 1000 i el 1200.