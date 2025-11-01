El otoño es uno de los mejores momentos del año para descubrir la belleza paisajística de Cataluña. Los colores anaranjados que adornan los bosques catalanes convierten estos espacios naturales del país en rincones dignos de postal. La prestigiosa revista internacional National Geographic ha elaborado recientemente una breve recopilación de destinos de Cataluña ideales para disfrutar del otoño y, al mismo tiempo, descubrir la belleza paisajística del país. La revista estadounidense ha seleccionado estos tres destinos porque también existe la posibilidad de realizar actividades poco convencionales, como dormir en cabañas que cuelgan de los árboles.

La Garrotxa

La primera recomendación del listado elaborado por National Geographic es la emblemática Garrotxa, uno de los máximos exponentes de los paisajes de otoño en Cataluña. En concreto, destacan el valle de Bianya, situado muy próximo al parque natural de la Garrotxa. Este pequeño municipio catalán comprende el mismo valle de Bianya, pero también el valle del Bac, el valle de Carrera, el valle de Sant Ponç. Se trata de uno de los máximos exponentes de la belleza de la Garrotxa, y es un espacio ideal para pasear y perderse entre los caminos sombríos cubiertos por unos colores anaranjados muy propios del otoño. Ahora bien, también es un buen destino para descubrir la riqueza arquitectónica de Cataluña, ya que se pueden ver una quincena de iglesias románicas. De hecho, hay una ruta que las conecta todas entre sí, ideal para las personas que quieren disfrutar de un buen paseo, pero también de la riqueza cultural del país.

El volcán Croscat y Santa Margarida de la Garrotxa/ Cedida por el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA) a la ACN

Les Guilleries

Muy próximo al parque natural de la Garrotxa también se alza el macizo de les Guilleries, a caballo entre la comarca de Osona y la Selva, atravesado por el río Ter. Se trata de una sierra que ofrece una gran variedad de rutas para los aficionados al excursionismo -con rutas aptas para los diferentes niveles de experiencia-, pero también un paisaje bucólico para disfrutar de una escapada a la naturaleza. Dentro de este macizo, también se pueden visitar algunas poblaciones cercanas, como Sant Hilari Sacalm, Susqueda o Amer, todas ellas dentro de la comarca de la Selva, o Vilanova de Sau y Viladrau, en Osona. Históricamente, era un espacio del país en el que había muchas masías dispersas por el territorio, pero con el paso del tiempo se ha perdido parte de la población. De hecho, solo en algunos puntos en los que la ganadería sigue siendo la principal actividad económica aún viven personas en las masías escondidas entre la naturaleza de la zona. Aun así, es un buen espacio para desconectar un fin de semana, ya que está muy bien conectado por carretera.

Imagen del macizo de les Guilleries / Credit Commons

El Montseny

La tercera gran recomendación de National Geographic es el parque natural del Montseny, uno de los espacios naturales más icónicos de Cataluña. Situado muy próximo a grandes ciudades del país, el Montseny se alza como un mosaico paisajístico que combina una naturaleza más mediterránea, con otra más característica del centro de Europa. De hecho, es gracias a estas características únicas que forma parte de la reserva de biosfera de la UNESCO desde el año 1978. Se sitúa en la sierra prelitoral catalana, de la cual es el macizo más elevado. Se trata de un buen destino para disfrutar de una escapada en familia, ya que ofrece una amplia variedad de caminos por donde pasear. También es una buena zona para hacer breves excursiones de montaña, ya que hay varios picos que coronar, como el Matagalls, el pla de la Calma o el Turó de l’Home.