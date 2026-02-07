El mes de febrer és una molt bona època per endinsar-se cap a l’interior de Catalunya i descobrir-ne algun dels seus pobles. Com ja és tradició, cada principi de mes la prestigiosa revista internacional National Geographic publica algunes de les seves recomanacions. I, aquest mes de febrer, l’escollida ha estat Flix, un municipi de la Ribera d’Ebre. Segons les darreres dades censals recollides a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), en aquesta vila de les Terres de l’Ebre hi viuen 3.340 persones. La revista nord-americana destaca especialment aquest poble per la seva bellesa paisatgística, però també per la seva riquesa històrica, ja que va ser un dels punts més importants durant la crua batalla de l’Ebre de la Guerra Civil espanyola. Bona part del municipi va quedar en ruïnes, ja que va patir una vintena de bombardejos.
La seva història, però, és molt més que la batalla de l’Ebre. Els seus orígens es remunten a l’època dels ibers, tal com demostren els diversos vestigis arqueològics localitzats a les zones del Castellons i de Sebes -dos espais naturals molt pròxims a Flix. Durant l’època dels sarraïns, el poble va començar a consolidar-se, especialment després que es construïssin els primers sistemes de regadiu. Fins al 1154, arran de la conquesta de Ramon Berenguer IV, el poble no va quedar documentat oficialment. Des de llavors, el poble ha anat creixent amb el pas del temps, convertint-se en un dels principals punts d’influència de les Terres de l’Ebre. La seva consolidació va arribar a les acaballes del segle XIX amb la construcció de l’Electroquímica de Flix S.A. de la mà d’empreses alemanyes i la participació de bancs suïssos, una de les primeres d’Europa. L’Electroquímica, però, va quedar destruïda durant la Guerra Civil espanyola.
La Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre)— Antoni Gelonch (@Antoni_Gelonch) February 25, 2024
La seva història va lligada amb la d la baronia d Flix ja q foren adquirides conjuntament el 1389 x la ciutat d Barcelona x assegurar-se el transport fluvial. Durant la guerra contra Joan II, Barcelona perdé la senyoria de Flix i d la Palma pic.twitter.com/zXI6hvUWjj
De la revolució industrial a poble abandonat
La construcció de l’Electroquímica de Flix va suposar l’arribada amb força de la revolució industrial al municipi, la qual va permetre a la població abandonar la vida agrícola per centrar-se plenament en la indústria. De fet, va ser una de les indústries pioneres a Catalunya, cosa que va convertir Flix en un dels epicentres de l’activitat econòmica de l’època del país. Durant aquella època, el poble va viure un dels moments de més afluència d’habitants. Anys després, però, a causa de la Guerra Civil espanyola, el municipi va quedar gairebé abandonat a causa dels bombardejos de les forces franquistes, ja que els vilatans es van refugiar en els masos i les coves dels afores. Avui en dia Flix ja ha recuperat la normalitat i la vida, però a causa del canvi de model de producció de l’Electroquímica, traslladant-lo a la Xina i l’Índia, el poble ha deixat de ser l’epicentre industrial de fa un segle.