Cinc racons imprescindibles del Montseny

Catalunya és un territori únic pel que fa a la natura. En mig de la frondositat dels boscos i el soroll de l’aigua dels rius s’amaguen autèntics racons imprescindibles de visitar, i moltes vegades més a prop del que ens pensem. A poc més d’una hora amb cotxe des de Barcelona s’alça el massís del Montseny, un parc natural idíl·lic per escapar-s’hi en família ara que s’acosta la tardor, la fulla caduca cau dels arbres i els boscos es tenyeixen de tons marronosos i ataronjats. Segons la pàgina web Descobrir, aquests són els cinc racons que no et pots perdre al Montseny.

Riera d’Arbúcies

Nascuda al cor del Montseny, la riera d’Arbúcies ha abastit d’aigua els safareigs i els pous del poble des de temps immemorials. Per poder-la descobrir només cal agafar el caminet que surt des d’Arbúcies i resseguir-lo pels volts de la riera. On sí que és obligatori fer una parada és a la Farga del Roquer, el centre d’interpretació de la riera d’Arbúcies, i al Molí de Pipes, dos llocs que es van convertir en escenaris de la guerra del 1714.

Imatge de la riera d’Arbúcies / Twitter

Castanyer Gros de la Baga d’en Cuc

Aparentment, no és més que un tronc, però la història va molt més enllà. Camuflat entre les alzines de l’extrem sud del Montseny s’alça el castanyer mil·lenari de la Baga d’en Cuc. El seu tronc recaragolat, amb un petit forat al bell mig, és el tronc amb més perímetre de la Península. Un autèntic tresor de Catalunya.

Castanyer de la Baga d’en Cuc / Twitter

Castell de Montsoriu

El castell de Montsoriu és un dels palaus gòtics més ben conservats del Principat i, sens dubte, és un dels recintes medievals més imponents de Catalunya. El castell presideix un turó de 600 metres, per la qual cosa arribar al seu cim permet gaudir d’unes increïbles vistes.

Castell de Montsoriu / Twitter

El camí de les cascades

El camí de les cascades, que surt de davant mateix de l’ermita de Sant Martí de Riells, descobreix un seguit de cascades que s’enfilen pel sender. Un camí molt ben valorat pel poeta Pere Ribot, qui valorava molt el so de l’aigua i la vegetació frondosa del camí que arriba fins al gorg Negre.

Camí de les cascades / Twitter

Els gorgs Negres

Seguint el camí de les cascades s’arriba als gorgs Negres, uns gorgs profunds i de color fosc que s’han associat tota la vida a llegendes i faules màgiques. Els més destacats són els gorgs negres de Viladrau, Riells i Gualba.