La visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i la ciutat de Barcelona va transcórrer sense incidents en els esdeveniments en els quals havia de participar el Sant Pare. Una visita, però, qui si va veure com el servei de Rodalies de Catalunya va caure fins a dues vegades deixant el país sense trens al migdia i durant la tarda. Dues avaries que segons ha explicat Siemens -l’empres que gestiona el programari del Centre de Regulació del Trànsit de l’estació de França de Barcelona- es van produir “en el marc d’una intervenció de manteniment correctiu”.
Una “intervenció de manteniment” va causar els dos col·lapses de Rodalies el dia de l’arribada del Papa
En un comunicat de l’empresa recollit per l’Agència Catalana de Notícies (ACN) la multinacional de telecomunicacions, transport, medicina, finançament, energia, i il·luminació alemanya ha lamentat les molèsties causades per les dues caigudes del sistema que van provocar el col·lapse total del servei de Rodalies en el dia de l’arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya i la seva capital, Barcelona. Siemens, a més, assenyala que encara no s’han pogut trobar les causes, ja que encara s’està fent una anàlisi tècnica que de moment es troba “sense que hi hagi conclusions definitives”. Malgrat tot, l’empresa encarregada de gestionar el programari del Centre de Regulació del Trànsit de l’estació de França de Barcelona ha assegurat que el servei es va restablir ràpidament i que es va posar a treballar amb Adif per oferir tot el “suport necessari”.
Moviment de pinça contra Siemens pel col·lapse de Rodalies
La doble caiguda del sistema de Rodalies en el dia de l’arribada del Papa Lleó XIV ja va tenir les primeres conseqüències, ja que tant Adif (l’Administrador de Infraestructures Ferroviàries) com Rodalies Catalunya van anunciar que emprendrien accions legals contra la multinacional alemanya. Una reacció a la doble caiguda que va anar acompanyada del dit acusatori del Ministeri de Transports encapçalat pel ministre espanyol Óscar Puente qui va fer responsable Siemens de la situació que va afectar “milers d’usuaris”. El ministeri espanyol ha carregat contra l’empresa i assenyala que no és la primera vegada que Siemens ha fallat en la gestió del Centre de Regulació del Trànsit de l’estació de França de Barcelona, una manca de servei i funcionament que consideren “injustificada, inadmissible, inassumible i absolutament intolerable”. En paral·lel, el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya també es va considerar “intolerable” la caiguda del servei de Rodalies i va alertar que es triarà l’acció legal “que tingui més utilitat per reclamar a la companyia”.