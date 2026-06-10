La visita del Papa León XIV a Cataluña y la ciudad de Barcelona transcurrió sin incidentes en los eventos en los que debía participar el Santo Padre. Una visita, sin embargo, que sí vio cómo el servicio de Rodalies de Cataluña cayó hasta dos veces, dejando el país sin trenes al mediodía y durante la tarde. Dos averías que según ha explicado Siemens -la empresa que gestiona el software del Centro de Regulación del Tráfico de la estación de Francia de Barcelona- se produjeron «en el marco de una intervención de mantenimiento correctivo».

Una «intervención de mantenimiento» causó los dos colapsos de Rodalies el día de la llegada del Papa

En un comunicado de la empresa recogido por la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la multinacional de telecomunicaciones, transporte, medicina, financiación, energía e iluminación alemana ha lamentado las molestias causadas por las dos caídas del sistema que provocaron el colapso total del servicio de Rodalies en el día de la llegada del Papa León XIV a Cataluña y su capital, Barcelona. Siemens, además, señala que aún no se han podido encontrar las causas, ya que todavía se está realizando un análisis técnico que de momento se encuentra «sin que haya conclusiones definitivas». A pesar de todo, la empresa encargada de gestionar el software del Centro de Regulación del Tráfico de la estación de Francia de Barcelona ha asegurado que el servicio se restableció rápidamente y que se puso a trabajar con Adif para ofrecer todo el «apoyo necesario».

La Estación de Francia de Barcelona / Europa Press

Movimiento de pinza contra Siemens por el colapso de Rodalies

La doble caída del sistema de Rodalies en el día de la llegada del Papa León XIV ya tuvo las primeras consecuencias, ya que tanto Adif (el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) como Rodalies Catalunya anunciaron que emprenderían acciones legales contra la multinacional alemana. Una reacción a la doble caída que fue acompañada del dedo acusador del Ministerio de Transportes encabezado por el ministro español Óscar Puente, quien responsabilizó a Siemens de la situación que afectó a «miles de usuarios». El ministerio español ha cargado contra la empresa y señala que no es la primera vez que Siemens ha fallado en la gestión del Centro de Regulación del Tráfico de la estación de Francia de Barcelona, una falta de servicio y funcionamiento que consideran «injustificada, inadmisible, inasumible y absolutamente intolerable». En paralelo, el Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña también consideró «intolerable» la caída del servicio de Rodalies y alertó que se elegirá la acción legal «que tenga más utilidad para reclamar a la compañía».