Una de les festivitats per excel·lència als països catalans és Sant Joan. Una festivitat que també implica grans canvis en la mobilitat arreu de Catalunya pel desplaçament ciutat-poble i poble-ciutat, a més dels viatges fora de territori català sigui en tren, avió o vehicle particular. Precisament aquesta darrera opció de mobilitat és la que suposa un maldecap més gran per a l’administració catalana.
De fet, des del Servei Català de Trànsit (SCT) han indicat que es preveu que prop d’un milió de vehicles sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona per Sant Joan. Concretament, el SCT indica que la mobilitat es dividirà en dues franges de desplaçament sent aquest cap de setmana entre divendres i dissabte quan més vehicles surtin de l’àrea metropolitana de la capital catalana. Una ‘mini’ operació sortida de la qual l’administració catalana preveu que retornaran prop de 290.000 vehicles. En canvi, per la revetlla de Sant Joan el Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 490.000 vehicles més entre 12 del migdia i la mitjanit de dimarts. Uns vehicles que, segons les estimacions del SCT, els quals retornaran prop de 240.000 a partir de dimecres al migdia.
En alerta per l’onada de calor
La mobilitat d’aquest Sant Joan es veurà complicada per l’arribada de la primera onada de calor de l’estiu en la qual les temperatures poden arribar a fregar els 40 graus a diversos punts del país. Aquests fets preocupen el SCT el qual alerta que conduir sota aquestes temperatures pot suposar greus complicacions i dificultats per a una conducció segura especialment en el cas dels motoristes que hagin de fer grans desplaçaments. Una advertència que, en declaracions recollides per l’ACN, ha anat acompanyada d’un al·legat per evitar agafar el volant després de la ingesta d’alcohol, ja que asseguren que l’única taxa segura d’alcohol i drogues és “zero”. A més, el Servei Català de Trànsit ha destacat que el cos de Mossos d’Esquadra també farà un desplegament especial per la revetlla i s’organitzaran fins a 52 controls a les carreteres catalanes.