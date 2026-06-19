Una de las festividades por excelencia en los países catalanes es San Juan. Una festividad que también implica grandes cambios en la movilidad en toda Cataluña por el desplazamiento ciudad-pueblo y pueblo-ciudad, además de los viajes fuera del territorio catalán ya sea en tren, avión o vehículo particular. Precisamente esta última opción de movilidad es la que supone un mayor quebradero de cabeza para la administración catalana.

De hecho, desde el Servei Català de Trànsit (SCT) han indicado que se prevé que cerca de un millón de vehículos saldrán del área metropolitana de Barcelona por San Juan. Concretamente, el SCT indica que la movilidad se dividirá en dos franjas de desplazamiento siendo este fin de semana entre viernes y sábado cuando más vehículos salgan del área metropolitana de la capital catalana. Una ‘mini’ operación salida de la cual la administración catalana prevé que regresen cerca de 290.000 vehículos. En cambio, para la verbena de San Juan el Servei Català de Trànsit prevé que salgan hasta 490.000 vehículos más entre las 12 del mediodía y la medianoche del martes. Unos vehículos que, según las estimaciones del SCT, regresarán cerca de 240.000 a partir del miércoles al mediodía.

Circulación de vehículos por la Ronda de Barcelona, en una imagen de archivo

En alerta por la ola de calor

La movilidad de este San Juan se verá complicada por la llegada de la primera ola de calor del verano en la cual las temperaturas pueden llegar a rozar los 40 grados en varios puntos del país. Estos hechos preocupan al SCT el cual alerta que conducir bajo estas temperaturas puede suponer graves complicaciones y dificultades para una conducción segura especialmente en el caso de los motoristas que tengan que realizar grandes desplazamientos. Una advertencia que, en declaraciones recogidas por la ACN, ha ido acompañada de un alegato para evitar tomar el volante después de la ingesta de alcohol, ya que aseguran que la única tasa segura de alcohol y drogas es “cero”. Además, el Servei Català de Trànsit ha destacado que el cuerpo de Mossos d’Esquadra también hará un despliegue especial para la verbena y se organizarán hasta 52 controles en las carreteras catalanas.