Al voltant d’unes trenta persones s’han manifestat aquest dissabte a l’Aldea per exigir millores en el transport a les Terres de l’Ebre. Els membres de Trens i Transports Dignes de les Terres de l’Ebre i Priorat han tallat la rotonda d’accés a les dues vies de transport i han demanat que s’executin millores en el transport a les Terres de l’Ebre. “Les Terres de l’Ebre cada cop estan més abandonades en transport ferroviari”, ha lamentat en declaracions recollides per l’ACN la portaveu de la plataforma Cinta Galiana.
Durant aproximadament mitja hora els manifestants s’han situat a la rotonda que dona accés a l’autopista AP-7 i la carretera C-42 i han tallat la circulació mentre es feien diverses proclames com ‘Les Terres de l’Ebre també som de primera’ o ‘Volem trens dignes’, reclamant que es faci cas a les demandes d’aquesta zona del país. De fet, un dels grans motius d’enuig dels manifestants ha estat que no s’han fet cas de les peticions de la plataforma Trens Dignes, peticions entre les quals hi havia la recuperació dels trens semidirectes amb Barcelona, un fet que suposa que les Terres de l’Ebre no tinguin cap connexió amb la capital de Catalunya ni amb la capital de les comarques gironines.
Els grans oblidats
En el transcurs de la manifestació els assistents han exigit que les administracions s’impliquin més i ho facin amb més sentit. “Demanem que les subvencions que la Generalitat està donant als serveis d’autobusos s’incrementin cap a la capil·laritat territorial, és a dir, cap als nostres pobles de l’interior” ha assenyalat Galiana que ha comptat amb el suport de la plataforma que ha reclamat que el transport ferroviari a l’Ebre sigui “directe, ràpid i fiable”, un fet pel qual es necessita una inversió més elevada.
Sobre la transformació del transport a l’Aldea ‘Volem trens dignes’ ha assegurat que s’ha de fer una estació intermodal a la població per poder poder fer una millora del transport. “L’estació de trens de l’Aldea hauria de ser el nucli de comunicació de totes les Terres de l’Ebre, on arribessin els trens, però també els autobusos i els vehicles particulars”, ha afegit Cinta Galiana