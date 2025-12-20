Alrededor de unas treinta personas se han manifestado este sábado en l’Aldea para exigir mejoras en el transporte en las Terres de l’Ebre. Los miembros de Trens i Transports Dignes de les Terres de l’Ebre i Priorat han bloqueado la rotonda de acceso a las dos vías de transporte y han pedido que se ejecuten mejoras en el transporte en las Terres de l’Ebre. «Las Terres de l’Ebre cada vez están más abandonadas en el transporte ferroviario», ha lamentado en declaraciones recogidas por la ACN la portavoz de la plataforma Cinta Galiana.

Durante aproximadamente media hora los manifestantes se han situado en la rotonda que da acceso a la autopista AP-7 y la carretera C-42 y han bloqueado la circulación mientras se realizaban diversas proclamas como ‘Las Terres de l’Ebre también somos de primera’ o ‘Queremos trenes dignos’, reclamando que se atiendan las demandas de esta zona del país. De hecho, uno de los grandes motivos de enojo de los manifestantes ha sido que no se han atendido las peticiones de la plataforma Trens Dignes, peticiones entre las cuales estaba la recuperación de los trenes semidirectos con Barcelona, un hecho que supone que las Terres de l’Ebre no tengan ninguna conexión con la capital de Cataluña ni con la capital de las comarcas gerundenses.

Una treintena de personas han bloqueado simbólicamente la rotonda de acceso a la AP-7 durante media hora para reclamar mejoras en transportes en las Terres de l’Ebre | Ariadna Escoda (ACN)

Los grandes olvidados

En el transcurso de la manifestación los asistentes han exigido que las administraciones se impliquen más y lo hagan con más sentido. «Pedimos que las subvenciones que la Generalitat está dando a los servicios de autobuses se incrementen hacia la capilaridad territorial, es decir, hacia nuestros pueblos del interior» ha señalado Galiana que ha contado con el apoyo de la plataforma que ha reclamado que el transporte ferroviario en el Ebre sea «directo, rápido y fiable», un hecho por el cual se necesita una inversión más elevada.

Sobre la transformación del transporte en l’Aldea ‘Volem trens dignes’ ha asegurado que se debe hacer una estación intermodal en la población para poder mejorar el transporte. «La estación de trenes de l’Aldea debería ser el núcleo de comunicación de todas las Terres de l’Ebre, donde llegaran los trenes, pero también los autobuses y los vehículos particulares», ha añadido Cinta Galiana