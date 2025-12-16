La pluja obliga a aturar la circulació de trens entre Falset i Móra la Nova

Els aiguats intensos que neguen la major part del litoral i el prelitoral del Principat ja es fan notar en la mobilitat catalana. Segons han informat Renfe i Adif, els efectes de la pluja sobre les infraestructures ferroviàries han forçat les operadores a tallar el pas de trens entre les estacions de Marçà-Falset (Priorat) i Móra la Nova (Ribera d’Ebre). Renfe ja ha anunciat que ja està gestionant el transport alternatiu per carretera per als usuaris afectats; mentre que Adif assegura que els tècnics d’infraestructures estan treballant per recuperar el servei com més aviat, millor.
No és el primer cop, ni tan sols aquesta setmana, que les pluges intenses provoquen el tancament d’aquest tram ferroviari. Ja la nit de dilluns, sota els efectes de la borrasca Emilia, Adif i Renfe es van veure obligades a retenir els trens en el trànsit entre Falset i Móra la Nova, també a causa de les precipitacions excessives. Les línies afectades són diverses, però destaca la R15 de Rodalies, així com la llarga distància i l’alta velocitat, en una zona de pas de la connexió Reus-Saragossa.
Risc per pluges
Les precipitacions que han forçat a aturar els trens al sud del Principat es mantindran a la major part del litoral del país durant tot dimarts. El Servei Meterològic de Catalunya activarà durant la jornada l’alerta groga per excés i intensitat de pluja a totes les comarques costaneres catalanes. La zona de baixes pressions s’estendrà durant el dia cap a l’interior, i provocarà xàfecs també forts a l’Anoia o a la Conca de Barberà. A partir de dimecres, la situació es calmarà; si bé durant el matí de demà encara s’esperen aiguats substantius a l’Ebre. Per tant, no està garantit el bon funcionament de les infraestructures, vista la problemàtica que s’ha generat aquests inici de setmana.