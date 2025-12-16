La lluvia obliga a detener la circulación de trenes entre Falset y Móra la Nova

Los aguaceros intensos que inundan la mayor parte del litoral y el prelitoral del Principado ya se hacen notar en la movilidad catalana. Según han informado Renfe y Adif, los efectos de la lluvia sobre las infraestructuras ferroviarias han forzado a las operadoras a cortar el paso de trenes entre las estaciones de Marçà-Falset (Priorat) y Móra la Nova (Ribera d’Ebre). Renfe ya ha anunciado que está gestionando el transporte alternativo por carretera para los usuarios afectados; mientras que Adif asegura que los técnicos de infraestructuras están trabajando para recuperar el servicio lo antes posible.

No es la primera vez, ni siquiera esta semana, que las lluvias intensas provocan el cierre de este tramo ferroviario. Ya la noche del lunes, bajo los efectos de la borrasca Emilia, Adif y Renfe se vieron obligadas a retener los trenes en el tránsito entre Falset y Móra la Nova, también debido a las precipitaciones excesivas. Las líneas afectadas son diversas, pero destaca la R15 de Rodalies, así como la larga distancia y la alta velocidad, en una zona de paso de la conexión Reus-Saragossa.

Un tren de Rodalies en la estación de Cerdanyola del Vallès / ACN

Riesgo por lluvias

Las precipitaciones que han forzado a detener los trenes al sur del Principado se mantendrán en la mayor parte del litoral del país durante todo el martes. El Servei Meteorològic de Catalunya activará durante la jornada la alerta amarilla por exceso e intensidad de lluvia en todas las comarcas costeras catalanas. La zona de bajas presiones se extenderá durante el día hacia el interior, y provocará chubascos también fuertes en la Anoia o en la Conca de Barberà. A partir del miércoles, la situación se calmará; si bien durante la mañana de mañana aún se esperan aguaceros significativos en el Ebre. Por lo tanto, no está garantizado el buen funcionamiento de las infraestructuras, vista la problemática que se ha generado este inicio de semana.