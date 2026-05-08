Amazon Prime Day 2026: la guia definitiva amb horaris i requisits per no perdre cap oferta a Espanya

Fa mesos que marquem el calendari amb un interrogant gegant, però l’espera s’ha acabat. Amazon acaba de llançar la bomba informativa que paralitzarà la teva targeta de crèdit aquest estiu.
Si ets de les que té la cistella plena esperant un miracle en forma d’etiqueta vermella, respira. El Prime Day 2026 ja és una realitat i ve amb corbes (i molts zeros a la dreta en l’estalvi).
Sabem que la inflació no dona treva i que aquell caprici tecnològic o el recanvi de la fregidora d’aire s’estava resistint. (Tranquil·la, a nosaltres també ens passa el mateix amb l’últim model de Dyson).
Però abans de llançar-te a la babalà, hi ha una cosa que has d’entendre sobre aquesta edició. No és un Prime Day qualsevol, és la batalla per l’estoc més agressiva que hem vist en anys.
Dates confirmades: el desembarcament a Espanya
Treu el mòbil i activa l’alarma per als dies 14 i 15 de juliol de 2026. Seran exactament 48 hores d’infart informatiu i ofertes flaix que volen en segons.
El rellotge començarà a córrer a les 00:00 hores del dimarts. Sí, això significa que la nit de dilluns a dimarts no es dorm si vols caçar les unitats limitades dels dispositius més desitjats.
Amazon ha decidit mantenir la seva estructura clàssica de dos dies, però amb un matís important. Aquest any, l’algoritme de personalització serà més agressiu que mai, mostrant-te ofertes segons els teus desitjos més ocults.
Qui pot entrar en aquest club exclusiu?
Aquí és on moltes usuàries cometen el primer error garrafal. No tothom té accés als preus de reclam que veiem a les notícies.
Per beneficiar-te d’aquests descomptes, és obligatori ser client d’Amazon Prime. Si no ho ets, et quedaràs mirant l’aparador des de fora mentre els altres esgoten l’estoc.
Però atenció al truc de la nostra redacció: si mai no has fet servir el servei, pots activar el període de prova de 30 dies gratis just abans de l’esdeveniment. (Sí, és totalment legal i una jugada mestra per estalviar-te la subscripció).
Recorda que ser Prime no només et dona accés a les ofertes. També inclou enviaments gratis en 24 hores, Prime Video i Amazon Music. En aquest context de pujada de preus, és un salvavides per a la nostra butxaca.
Els productes que rompran el mercat
Què hauries d’estar vigilant ara mateix? Les dades internes de tendències apunten a tres sectors clau: tecnologia, llar intel·ligent i bellesa de luxe.
Els dispositius propis de la marca com l’Echo Dot o el Fire TV Stick solen assolir el seu preu mínim històric. Parlem de rebaixes que poden superar el 60% en alguns casos específics.
També és el moment de les marques “aspiracionals”. Fregidores d’aire d’alta gamma, robots aspiradors que mapegen la teva casa i smartphones d’última generació que ahir eren prohibitius.
Des de l’OCU sempre ens recorden el mateix: compara abans de comprar. Però en el frenesí del Prime Day, la velocitat és el factor que determina si aconsegueixes la ganga o el cartell d’ “exhaurit”.
El truc secret per no gastar de més
L’enginyeria de l’atenció d’Amazon està dissenyada perquè compris per impuls. Per evitar el penediment de l’endemà, tenim una estratègia infal·lible.
Crea una Llista de Desitjos avui mateix. Afegeix els productes que realment necessites i activa les notificacions a l’App d’Amazon. El teu mòbil t’avisarà en l’instant exacte en què baixin de preu.
D’aquesta manera, evites el soroll de les ofertes que no t’interessen i vas directa al gra. És la diferència entre una compra intel·ligent i un malbaratament innecessari en coses que acabaran al fons del calaix.
Hi haurà un segon Prime Day a l’octubre?
És la pregunta que circula per tots els fòrums de compres. Tot i que Amazon no diu ni piu, la tendència dels últims anys suggereix que les “Ofertes exclusives Prime” tornaran abans del Black Friday.
Tanmateix, els experts adverteixen: l’estoc d’estiu sol ser més estable. Si veus una cosa que necessites al preu que vols, no esperis a la tardor. El mercat global és molt volàtil i demà el preu podria pujar per la crisi de components.
La logística a Espanya s’està reforçant perquè els paquets arribin a la teva porta abans que te n’adonis. Els centres de distribució ja estan a ple rendiment preparant l’allau de comandes.
Al capdavall, es tracta de jugar bé les teves cartes. Estàs preparada per ser la més ràpida del teu grup d’amigues o t’esperaràs que t’ho expliquin?
Nosaltres ja tenim la llista preparada i el cafè a punt per a la mitjanit del 14 de juliol. Perquè estalviar centenars d’euros en un sol clic és, senzillament, una decisió intel·ligent.
I tu, què és el primer que posaràs a la teva cistella aquest any?