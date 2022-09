Els motoristes linxen la DGT per aquest desafortunat tuit

La Direcció General de Trànsit (DGT) l’ha espifiat a les xarxes socials amb una piulada que ha indignat els motoristes i ha provocat reaccions molt dures. En aquesta piulada hi ha un enllaç a la seva revista on es veu una moto i un text que diu que circular en una moto a 35 graus de temperatura “equival a fer-ho amb una taxa d’alcohol de 0,5 g/l”. Aquesta afirmació tan contundent ha aixecat l’ira dels motoristes i els conductors en general, sobretot perquè no hi ha cap font ni estudi citat on es pugui consultar si aquesta dada és certa. A més, aquesta piulada coincideix amb un moment de molta mortalitat entre motoristes, que cada cop pateixen més sinistres a les carreteres de l’estat espanyol.

Circular en #moto con 35º equivale a hacerlo con una tasa de #alcohol de 0,5g/l. Hazlo:



❎Siempre con #casco

❎Con equipamiento adecuado, incluidos guantes

❎Bien hidratado

❎Detente regularmente para estirar piernas y cambiar de posición



👉https://t.co/NuEURKTj5U#CeroRiesgos pic.twitter.com/GOtIEzZULZ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 26, 2022

No hi ha dades ni fonts que corroborin aquesta dada

La dada que conduir amb casc en aquestes temperatures és el mateix que conduir begut ha aixecat tot tipus de reaccions. El missatge va acompanyat de la recomanació de portar casc, un equipament adient i aturar-se diverses vegades per descansar i hidratar-se convenientment. Però no és això el que més han criticat els usuaris de les xarxes socials: el que més els ha indignat és que no hi ha fonts ni dades que corroborin aquesta relació entre calor i efectes de l’alcohol al volant.

La majoria dels usuaris han demanat explicacions a la DGT per aquest tuit, que ha tingut moltes més reaccions del que és habitual en un tuit de la Direcció General de Trànsit. A banda de les explicacions, els critiquen per criminalitzar els motoristes i fins i tot els demanen responsabilitats. Una de les respostes més crítiques assenyala que la Guàrdia Civil també condueix motos i l’usuari en qüestió es pregunta: “Això vol dir que tenim la meitat dels agents motoritzats amb aquesta taxa? O és només per la resta de motoristes?