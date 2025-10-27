Més de la meitat de trens de Rodalies no va complir els horaris previstos durant el mes de setembre. Així ho indica l’informe mensual de puntualitat de Rodalies, que des d’aquest octubre ha començat a publicar Renfe en el seu apartat de transparència. En concret, el 52,3% dels trens van incomplir amb els horaris previstos. Ara bé, això no vol dir que més de la meitat de línies siguin impuntuals, ja que des de l’operadora ferroviària utilitzen diversos mecanismes per calcular la puntualitat. Segons les xifres facilitades per l’operadora ferroviària sobre el mes de setembre, el servei de Rodalies funciona amb una puntualitat del 94,9%. Ara bé, cal tenir en compte que la companyia avalua la puntualitat d’acord amb el nombre de trens que arriben al final de la línia amb un retard màxim de cinc minuts.
És a dir, si un tren surt de l’Hospitalet de Llobregat i arriba a la Tor de Querol -el recorregut que fa l’R3, ara afectada per obres- amb menys de cinc minuts de retard, independentment de les demores en les estacions intermèdies, es considera que la línia ha circulat puntualment. Amb tot, doncs, la dada més significativa per mesurar l’eficiència del servei és el compliment horari, on la xifra de compliment se situa al 47,7%. El document detalla que en el novè mes de l’any es van notificar 20.682 trens. D’aquests, uns 10.800 van arribar a destí, i a cadascuna de les estacions del recorregut, amb més de tres minuts de retard, d’acord amb els paràmetres per calcular la puntualitat de l’operadora.
Gairebé trenta trens desapareguts cada dia
L’informe elaborat per Renfe també indica que el compliment del servei registrat durant el mes de setembre és del 96,1%. Aquest paràmetre indica la relació entre els trens programats i els que han acabat circulant, independentment de si es tracta d’alguna incidència en el comboi, o d’algun imprevist humà, com ara que un maquinista s’hagi posat malalt a última hora. D’acord amb aquestes dades, un 3,9% dels trens previstos durant el mes de setembre no va circular malgrat estar programat, fet que suposa que uns 800 trens previstos no van circular. Aquesta xifra es tradueix en el fet que vint-i-set trens van desaparèixer cada dia durant el mes de setembre.