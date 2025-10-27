Más de la mitad de trenes de Rodalies no cumplió los horarios previstos durante el mes de septiembre. Así lo indica el informe mensual de puntualidad de Rodalies, que desde este octubre ha comenzado a publicar Renfe en su apartado de transparencia. En concreto, el 52,3% de los trenes incumplieron con los horarios previstos. Ahora bien, esto no significa que más de la mitad de líneas sean impuntuales, ya que desde la operadora ferroviaria utilizan diversos mecanismos para calcular la puntualidad. Según las cifras facilitadas por la operadora ferroviaria sobre el mes de septiembre, el servicio de Rodalies funciona con una puntualidad del 94,9%. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la compañía evalúa la puntualidad de acuerdo con el número de trenes que llegan al final de la línea con un retraso máximo de cinco minutos.

Es decir, si un tren sale de l’Hospitalet de Llobregat y llega a la Tor de Querol -el recorrido que hace la R3, ahora afectada por obras- con menos de cinco minutos de retraso, independientemente de las demoras en las estaciones intermedias, se considera que la línea ha circulado puntualmente. Con todo, pues, el dato más significativo para medir la eficiencia del servicio es el cumplimiento horario, donde la cifra de cumplimiento se sitúa en el 47,7%. El documento detalla que en el noveno mes del año se notificaron 20.682 trenes. De estos, unos 10.800 llegaron a destino, y a cada una de las estaciones del recorrido, con más de tres minutos de retraso, de acuerdo con los parámetros para calcular la puntualidad de la operadora.

Casi treinta trenes desaparecidos cada día

El informe elaborado por Renfe también indica que el cumplimiento del servicio registrado durante el mes de septiembre es del 96,1%. Este parámetro indica la relación entre los trenes programados y los que han terminado circulando, independientemente de si se trata de alguna incidencia en el convoy, o de algún imprevisto humano, como que un maquinista se haya puesto enfermo a última hora. De acuerdo con estos datos, un 3,9% de los trenes previstos durante el mes de septiembre no circuló a pesar de estar programado, lo que supone que unos 800 trenes previstos no circularon. Esta cifra se traduce en el hecho de que veintisiete trenes desaparecieron cada día durante el mes de septiembre.