Una de les grans obres de Rodalies com han estat el reforç i reparació dels túnels del Garraf ja ha acabat. Una finalització de les actuacions en un tram crític de la infraestructura ferroviària que ha suposat la tornada a la normalitat a la línia del sud de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta reestrena de l’R2 Sud (Sant Vicenç de Calders – Estació de França) ha començat realment accidentada i ja s’estan acumulant retards de fins a mitja hora en la circulació.
Segons ha informat Rodalies a través de les seves xarxes socials hi ha hagut una incidència en un tren que ha hagut de finalitzar el seu recorregut a l’estació de Gavà, un fet que ha tingut una afectació directa en els altres combois. Una incidència a la qual se li ha sumat una incidència d’un tren a l’Estació de França, que ha suposat que les demores es mantinguin per sobre dels 30 minuts. Unes incidències les quals es produeixen en una línia en la qual encara hi ha vigents restriccions temporals de velocitat.
Demores puntuals que en alguns casos poden supercar els 30 minuts a causa d’una incidència d’un tren a l’estació de França. Recuperació progressiva de freqüències i horaris de pas.— R2 Sud Rodalies (@rod2sudcat) June 9, 2026
Els usuaris exploten: “Els autobusos arribaven puntuals”
Unes acumulacions de retards que han fet que els usuaris de Rodalies hagin explotat després de la reobertura de l’R2 Sud. En declaracions a l’ACN la Liliana, una viatgera usuària de Rodalies, ha lamentat la tornada a la ‘normalitat’ de la línia del sud. “El tren arriba mitja hora tard i amb els autobusos arribàvem puntuals”, ha lamentat amargament. Uns retards i afectacions que també han fet que la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, hagi assegurat que tenen la “sensació” que alguns treballs encara no s’han pogut fer i lamenta que sembli que “no hi ha hagut millora” després de tres mesos d’obres.