Una de las grandes obras de Rodalies como han sido el refuerzo y reparación de los túneles del Garraf ya ha terminado. Una finalización de las actuaciones en un tramo crítico de la infraestructura ferroviaria que ha supuesto la vuelta a la normalidad en la línea del sur del área metropolitana de Barcelona. Esta reestrena de la R2 Sur (Sant Vicenç de Calders – Estació de França) ha comenzado realmente accidentada y ya se están acumulando retrasos de hasta media hora en la circulación.

Según ha informado Rodalies a través de sus redes sociales, ha habido una incidencia en un tren que ha tenido que finalizar su recorrido en la estación de Gavà, un hecho que ha tenido una afectación directa en los otros convoyes. Una incidencia a la que se le ha sumado una incidencia de un tren en la Estació de França, lo que ha supuesto que las demoras se mantengan por encima de los 30 minutos. Unas incidencias que se producen en una línea en la cual todavía hay vigentes restricciones temporales de velocidad.

Demoras puntuales que en algunos casos pueden superar los 30 minutos debido a una incidencia de un tren en la Estació de França. Recuperación progresiva de frecuencias y horarios de paso. — R2 Sud Rodalies (@rod2sudcat) June 9, 2026

Los usuarios explotan: «Los autobuses llegaban puntuales»

Unas acumulaciones de retrasos que han hecho que los usuarios de Rodalies hayan explotado tras la reapertura de la R2 Sur. En declaraciones a la ACN, Liliana, una viajera usuaria de Rodalies, ha lamentado la vuelta a la ‘normalidad’ de la línea del sur. «El tren llega media hora tarde y con los autobuses llegábamos puntuales», ha lamentado amargamente. Unos retrasos y afectaciones que también han hecho que la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, haya asegurado que tienen la «sensación» de que algunos trabajos aún no se han podido hacer y lamenta que parezca que «no ha habido mejora» tras tres meses de obras.