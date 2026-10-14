La nit de l’eclipsi, hi havia un tren de més preparat per sortir de Tortosa a les 21:56 hores. Però no va sortir. Dues avaries diferents durant l’operació tornada –una en un tren de Sants i l’altra a Sant Andreu– van impedir que aquella hora hi hagués cap tren esperant per iniciar el trajecte. Les demores d’aquell dia, en què es van doblar el nombre de passatgers a les línies del sud, van complicar encara més l’operativa i Renfe va haver de rescatar un tren de l’R11 –que havia acabat el trajecte Barcelona-Girona-Portbou– per recollir els passatgers que encara hi quedaven passades la mitjanit.
Tot un seguit de malastrugances –o de mala planificació, segons les plataformes d’usuaris– que el Departament de Territori il·lustra en l’informe de balanç de la jornada. “El dispositiu de Rodalies va gestionar una demanda excepcional, dispersa, sense referents i poc quantificada”, resumeix l’escrit, avalat pel Govern. L’informe, avançat pel diari Públic, no fa molta autocrítica i concreta que “es va concentrar la capacitat on es preveia més necessitat, es va mantenir una reserva i es va ajustar el servei durant el mateix dia”.
El balanç posa de manifest que l’eclipsi era un fenomen diferent del “d’un gran esdeveniment en un únic recinte”, com pot ser un concert o un esdeveniment esportiu, cosa que dificultava una operativa que partia amb una “infraestructura i materials limitats”. Malgrat la seva excepcionalitat, l’eclipsi havia estat fomentat pel mateix executiu, que va crear una comissió interdepartamental per gestionar la mobilitat i va crear actes institucionals per promocionar-lo.
La mobilitat posava en escac l’AP-7, una de les autopistes més carregades, sobretot des que no hi ha peatges, i el servei de Rodalies. Especialment, la línia R16, que connecta Barcelona amb les estacions de Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, que van doblar l’ocupació. De les 1.800 validacions diàries entre anada i tornada en un dia normal van passar a les 3.600 coincidint amb l’eclipsi. L’R15, que connecta la capital amb Vila-seca, Reus o Móra la Nova, va incrementar un 60% les validacions fins a les 1.600.
Les incidències que van complicar el dispositiu
L’informe remarca que les dificultats de moviment a l’R15, que encara anava amb limitacions de velocitat, van “descartar” activar un operatiu especial per aquesta línia. “Forçar-hi un reforç hauria immobilitzat recursos en una operació més lenta i vulnerable, en detriment del corredor amb més punts oficials (R16)”. Per tant, els recursos van anar a parar a la línia de Tarragona. L’informe avala algunes de les explicacions que van oferir des de Renfe l’endemà del caos, quan diferents directius van lamentar que “no hi havia més trens”.
L’operatiu preveia un reforç dels trens dobles (dos trens units per tenir més capacitat). Fins a 34 trens van sumar-ne un annex la tarda de l’eclipsi, vuit més que el dia anterior. Però, en canvi, el dispositiu només preveia una freqüència extra amb sortida a les 21:56 hores des de Tortosa. Ara bé, el mateix informe explica que dues “incidències” van impedir que aquest tren sortís. Un dels trens regulars no va poder continuar fins a Tortosa “pels accionaments reiterats de l’obertura d’emergència de les portes”, lamenta Renfe. “Malgrat la intervenció del personal d’operacions, el tren va quedar immobilitzat i es va haver de protegir la circulació de retorn amb la reserva de Tarragona”, confirma. D’altra banda, l’intent de mantenir un tren extraordinari al final del dia també va quedar “frustrat” perquè les unitats enviades en buit des de Sant Andreu van patir “una avaria de l’ASFA”, un dels sistemes de seguretat.
Malgrat tot, defensen que l’oferta programada per al 12 d’agost incorporava 2.592 places més, un 4,7%. Finalment, després dels ajustaments l’operació real va elevar la diferència fins a 3.025 places, un 5,4%.
Aglomeracions a les andanes
La jornada va ser caòtica, sobretot a Tarragona, on la gent va acumular-se fins a altes hores de la nit. La Generalitat va haver de coordinar un operatiu amb Renfe i els Mossos d’Esquadra per endreçar els fluxos de gent. Durant la tarda també es van viure aglomeracions a les estacions de Sant Vicenç de Calders i Sants de Barcelona i als trens que es dirigien cap al sud, motivades per una altra incidència a l’altura de Castelldefels que va obligar a circular només per una via.
L’informe recull que les aglomeracions “van ser situacions no desitjades” que van “posar a prova la capacitat de resposta del sistema”. “L’experiència de la jornada, sobretot pel que fa a la gestió dels accessos a Sants i Tarragona, s’haurà de tenir en compte en futurs dispositius”, conclou al final de tot.
Tot plegat arriba dos mesos després que els usuaris hagin demanat “responsabilitats”. La plataforma Dignitat a les Vies va denunciar que durant la tornada la informació facilitada als viatgers va ser “escassa i insuficient” i que hi va haver “manca de personal” per atendre’ls. L’oposició també va demanar explicacions al Govern de Salvador Illa. Junts fins i tot va registrar 17 preguntes demanant-ne aclariments.