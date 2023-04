Soldats de la Legió ‘ballen’ a ritme de Salomé, Camela i Leticia Sabater

Twitter és una mina pel que fa a l’humor i l’última perla és un fil que recull un vídeo de la Legión espanyola a ritme de diverses cançons típiques que li encaixen a la perfecció. Els moviments dels soldats combinen perfectament amb el ritme i la lletra de la cançó, el que fa que els vídeos siguin hilarants. En aquest fil de l’usuari @andina hi ha cançons tan conegudes com Antes muerta que sencilla de Maria Isabel, Cuando zarpa el amor de Camela, Europe’s living a celebration i El Chiki Chiki de Chikilicuatre entre d’altres. L’usuari que ha iniciat el fil ha deixat el vídeo sense so per tal que la resta de tuitaires puguin afegir versions i així ha estat.

🚨Atención🚨Acabo de encontrar un video… ¡que va bien con cualquier canción! Es increíble ⬇️ pic.twitter.com/SeIRtmfjDz — Andina (@andina) April 10, 2023 El fil de Twitter que fa ballar els soldats de la Legió i en el qual estan participant milers d’usuaris de la xarxa social / Twitter

La llista dels artistes que ‘ballen’ els legionaris

Els resultats són hilarants i el fil és gairebé inexhaurible. La creativitat dels tuitaires és màxima i com que el vídeo encaixa a la perfecció amb totes les cançons i sembla que els soldats les estiguin ballant, el fil s’està difonent a un ritme vertiginós. Una de les persones que l’ha compartit ha estat Eva Piquer, que ha assegurat que és un fil “exepcional” i “no pot parar de veure’l”. Una de les versions més divertides és amb Los Coches Chocones, la famosa cançó de Los Desgraciaus. També hi ha These boots are made for walking, Salomé i dues cançons de Leticia Sabater: La Salchipapa i Mr Policeman. Yo quiero bailar de Sonia y Selena, Mi gran noche de Raphael i la cançó de la sèrie Bob Esponja són alguns altres hits que ballen els legionaris en aquest fil. La cabra, però, no surt en lloc del vídeo i s’ha estalviat formar part d’aquesta mofa de Twitter que ho està petant.