Soldados de la Legión ‘bailan’ a ritmo de Salomé, Camela y Leticia Sabater

Twitter es una mina en cuanto al humor y la última perla es un hilo que recoge un video de la Legión española a ritmo de varias canciones típicas que le encajan a la perfección. Los movimientos de los soldados combinan perfectamente con el ritmo y la letra de las canciones, lo que hace que los videos sean hilarantes. En este hilo del usuario @andina hay canciones tan conocidas como Antes muerta que sencilla de Maria Isabel, Cuando zarpa el amor de Camela, Europe’s living a celebration y El Chiki Chiki de Chikilicuatre, entre otros. El usuario que ha iniciado el hilo ha dejado el video sin sonido para que el resto de usuarios de Twitter puedan añadir versiones y así ha sido.

🚨Atención🚨Acabo de encontrar un video… ¡que va bien con cualquier canción! Es increíble ⬇️ pic.twitter.com/SeIRtmfjDz — Andina (@andina) April 10, 2023 El hilo de Twitter que hace bailar a los soldados de la Legión y en el cual están participando miles de usuarios de la red social / Twitter

La lista de los artistas que ‘bailan’ los legionarios