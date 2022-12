Leticia Sabater i Tom Brusse, parella estranya i sorpresa: “Nit de passió”

Leticia Sabater acabarà l’any de la millor de les maneres, amb un altre hit nadalenc publicat i un amant inesperat. La cantant és protagonista d’una notícia molt estrambòtica que la relaciona amb una estrella de Telecinco molt atractiva, en Tom Brusse. El marroquí va guanyar fama gràcies a la seva comentada participació a La isla de las tentaciones, en la que va enganyar la seva parella Melyssa.

Des de llavors ha aparegut en diversos programes de la cadena, en la que ha lligat descaradament amb diversos companys i companyes. L’última víctima d’aquest fan del flirteig seria la barcelonina, amb qui hauria viscut “una nit de passió” en una discoteca madrilenya. Tots dos haurien coincidit a la festa d’una agència de publicitat, en la que haurien deixat els assistents amb la boca oberta per la seva actitud.

Un testimoni ha revelat a Socialité, el programa dels caps de setmana de Telecinco, que els va veure lligant davant de tothom sense amagar-se’n: “Estaven desfermats, no van separar-se en tota la nit. Els vaig veure tocar-se sensualment amb l’excusa que estaven ballant… Crec que va haver-hi petons, també, perquè parlaven a mil·límetres de la boca de l’altre. No van tallar-se ni un pèl. La gent que estava al seu voltant s’incomodava en veure l’escena, imagina’t si anaven calents”, revela.

Tom Brusse confirma que s’ha fet petons amb Leticia Sabater

Davant d’aquesta notícia bomba, el programa s’ha posat en contacte amb ell en una trucada telefònica que ha cridat molt l’atenció perquè ha confirmat que tot és cert: “Sí, Leticia i jo ens hem fet petons… unes quantes vegades. La tensió sexual no es va resoldre després de la festa perquè jo vaig haver de marxar. Mai no s’ha resolt, fins ara… de moment. Crec que ella vol que passi i, bé, jo també. Cada vegada que ens veiem és com el Teide, amb molt de foc“.

“Quan la veig hi ha una cosa que no m’ha passat amb cap de les dones amb les que he estat. Ella em mira tot el cos, des de dalt fins a baix d’una manera molt intensa… com si em volgués menjar. No em plantejo tenir una relació seriosa, no, però sí una relació d’una nit. Ja veurem si Tom Brusse omple el tanc”, ha revelat per sorpresa.

Tom Brusse parla de la nit de passió amb Leticia Sabater | Telecinco

Aquestes impactants declaracions arriben acompanyades del vídeo que s’ha filtrat de la parella, en la que es veu com Leticia Sabater toca les parts íntimes del Tom mentre que ell li acaricia els pits. Una nit de riures que podria anar més lluny encara.