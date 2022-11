Leticia Sabater lliga amb el Pare Noel en el videoclip més surrealista

Leticia Sabater ho ha tornat a fer. Com és habitual, la cantant acaba de publicar la cançó nadalenca amb la que delecta els fans cada any quan s’apropen les festes. La lletra i el videoclip no han decebut, tenint en compte que el resultat és encara més surrealista que les anteriors… i això és molt dir. En aquesta ocasió, la barcelonina l’ha titulat Papa Noel, lléname el tanke. La lletra no té pèrdua: “Posa’t uns calçotets sexy per perrear, fica l’anell a la copa i surt per follar. Omple’m el dipòsit, fica la mànega perquè pugui arrancar, Pare Noel. Aquest gran sopar s’està escalfant, Pare Noel aquesta festa l’acabem tu i jo a quatre grapes i follant”.

Per si no tingués prou amb aquesta declaració cap al Pare Noel, ha continuat amb una descripció d’un sopar de Nadal digne de comèdia: “La monja de la meva cosina ha begut sis chupitos, la molt lagarta se t’apropa i no te la pots treure de sobre. El marginat del teu cunyat s’ha begut l’anell i s’ha ennuegat. El divertit del Pare Noel s’ha tirat per la xemeneia i s’ha tirat un peta, s’ha quedat tot relaxat (…) Un altre any amb molts riures i sense moure el polvoró”.

Pel que fa a les imatges del videoclip, cal destacar que Leticia Sabater ha volgut presumir d’abdominals marcades després de l’última operació estètica. Durant el vídeo es canvia de roba un parell de vegades, però la majoria del temps llueix un vestit de Mare Noel molt provocador que els deixa al descobert.

Leticia Sabater, orgullosa de la repercussió de la cançó en les primeres hores

Leticia Sabater està contentíssima amb el resultat del videoclip aquestes primeres hores, tal com ha assegurat en el seu Instagram: “Aquí us passo la nadala que està triomfant amb el videoclip més divertit i calent. Segur que no et deixa indiferent, baby. Tendència amb 200.000 visites en un dia, us estimo!”.

Leticia Sabater, orgullosa de la repercussió de la cançó | Instagram

A les xarxes, com era d’esperar, li han dit de tot i han tornat a criticar-la per aquestes cançons tan surrealistes. Això sí, ella ha volgut defensar-se i justificar-se amb una comparació amb Mariah Carey: “Entre nosaltres hi ha una gran diferència. Ella fa les nadales per lluir-se i jo ho faig perquè rigueu i li busqueu el doble sentit, que el veieu amb els vostres amics des de qualsevol punt del món, que us deixeu anar i feu mofes”.